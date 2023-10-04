путін після ордера на його арешт вперше поїде за кордон: відвідає Киргизстан
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтня. УНН. На запрошення президента Киргизстану Садира Жапарова 12 жовтня в країну приїде президент російської федерації володимир путін. Про це повідомив завідувач відділу зовнішньої політики адміністрації президента Киргизстану Муратбек Азимбакієв, пише Kabar, повідомляє УНН.
Це буде перший візит путіна за кордон після того, як МКС видав ордер на його арешт.
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"У рамках майбутнього візиту заплановані двосторонні переговори глави держави з президентом володимиром путіним. Лідери країн обговорять актуальні питання двостороннього та багатостороннього порядку денного, а також перспективи подальшого розвитку взаємовигідного співробітництва”, - йдеться у повідомленні.
Крім того, запланована участь Жапарова та путіна в заході, присвяченому 20-річному ювілею відкриття Авіаційної бази ОДКБ в Канті, зазначив Азимбакієв.
Доповнення
Парламент Вірменії на пленарному засіданні ратифікував Римський статут Міжнародного кримінального суду. Це означає, що Вірменія, зокрема, зобов'язалась видати володимира путіна міжнародному правосуддю, якщо він до неї приїде.
Голова європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що Євросоюз привітав приєднання ратифікацію парламентом Вірменії Римського статуту Міжнародного кримінального суду.Нагадаємо
Нагадаємо
У березні Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт президента росії володимира путіна.