ЄС вітає ратифікацію Вірменією Римського статуту - Боррель

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"Європейський Союз вітає ратифікацію Римського статуту Міжнародного кримінального суду (МКС) Національними зборами Республіки Вірменія у вівторок. Після підписання президентом Вірменії рішення набуде чинності”, - йдеться у повідомленні.

Боррель зазначив, що МКС є першим постійним міжнародним судом, створеним для розслідування та судового переслідування за "найтяжчі злочини, що викликають занепокоєння міжнародної спільноти".

“ЄС закликає всі держави, які ще не зробили цього, приєднатися до Римського статуту. Кожне приєднання до Римського статуту наближає міжнародне співтовариство до всезагальної участі та зміцнює спільну рішучість покласти край безкарності та сприяти розвитку культури відповідальності", - додав Боррель.

Він зазначив, що разом з міжнародними партнерами ЄС продовжуватиме працювати над ратифікацією та імплементацією Римського статуту та цілісності МКС та сприятиме цьому.

Нагадаємо

Парламент Вірменії на пленарному засіданні ратифікував Римський статут Міжнародного кримінального суду. Це означає, що Вірменія, зокрема, зобовязалась видати володимира путіна міжнародному правосуддю, якщо він до неї приїде.