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ЕС приветствует ратификацию Арменией Римского статута - Боррель

ЕС приветствует ратификацию Арменией Римского статута - Боррель

Киев • УНН

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КИЕВ. 4 октября. УНН. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз приветствовал присоединение ратификацию парламентом Армении Римского статута Международного уголовного суда (МУС). Об этом говорится в заявлении Жозепа Борреля, опубликованном в среду, 4 октября, информирует УНН.

Цитата

"Европейский Союз приветствует ратификацию Римского статута Международного уголовного суда (МУС) Национальным собранием Республики Армения во вторник. После подписания президентом Армении решение вступит в силу”, - говорится в сообщении.

Боррель отметил, что МУС является первым постоянным международным судом, созданным для расследования и судебного преследования за "самые тяжкие преступления, вызывающие беспокойство международного сообщества".

“ЕС призывает все государства, которые еще не сделали этого, присоединиться к Римскому статуту. Каждое присоединение к Римскому статуту приближает международное сообщество к всеобщему участию и укрепляет общую решимость положить конец безнаказанности и способствовать развитию культуры ответственности", - добавил Боррель.

Он отметил, что вместе с международными партнерами ЕС будет продолжать работать над ратификацией и имплементацией Римского статута и целостности МУС и способствовать этому.

Напомним

Парламент Армении на пленарном заседании ратифицировал Римский статут Международного уголовного суда . Это означает, что Армения, в частности, обязалась выдать Владимира Путина международному правосудию, если он к ней приедет.

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