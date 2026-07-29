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Путин переоценивает свои шансы в войне против Украины - ISW

Киев • УНН

 • 1698 просмотра

Путин заявил, что анализирует информацию из разных источников, включая блогеров. Милблогеры продолжают критиковать российских командиров за ложные отчеты о ситуации на фронте.

Путин переоценивает свои шансы в войне против Украины - ISW

Российский диктатор Владимир Путин пытается казаться хорошо информированным о ситуации на поле боя в Украине, в то время как российские милблогеры продолжают жаловаться на ложь российских командиров о российских наступлениях. Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.

Детали

Отмечается, что во время организованного мероприятия с личным составом ВМС России 26 июля Путин заявил, что в основном опирается на информацию из официальных источников, но анализирует весь спектр получаемой информации, чтобы сделать окончательные выводы. При этом, по его словам, есть также "блогеры", которых он иногда читает, и некоторые из них "попадают в точку" и делают хорошую работу, тогда как другие преследуют лишь собственные интересы.

Российские милблогеры давно жалуются, что российские командиры и чиновники лгут о российских наступлениях на поле боя. ... 28 июля российский милблогер заявил, что ситуация для российских войск положительна только на направлении Александровки, но "дела хуже" на других участках фронта, даже несмотря на то, что украинские чиновники реже сообщают об успехах украинских войск на поле боя

- констатируют аналитики.

Также, по их словам, кремлевские чиновники рассматривают широкий спектр вариантов потенциальной мобилизации в РФ.

"Мобилизация является исключительно личным решением Путина, которое зависит от его личного восприятия ситуации на поле боя и честности Кремля, и пока остается неясным, решит ли Путин ввести мобилизацию, и каким именно образом", - резюмируют в ISW.

Напомним

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что публикации о возможной мобилизации в России ближайшей осенью "оплачены".

Росгвардия обновила правила гражданской обороны для защиты от угроз во время мобилизации28.07.26, 07:31 • 14241 просмотр

Вадим Хлюдзинский

Война в УкраинеПолитика
российская пропаганда
Мобилизация
Война в Украине
Блогеры
Владимир Путин
Институт изучения войны
Украина