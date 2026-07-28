Росгвардия обновила правила гражданской обороны для защиты от угроз во время мобилизации
Киев • УНН
Росгвардия впервые добавила в правила гражданской обороны положения о защите от угроз во время мобилизации и военного положения. Это свидетельствует о подготовке к подавлению массовых протестов после объявления мобилизации.
Росгвардия обновила собственные правила гражданской обороны, впервые добавив в них положения о защите от "угроз во время мобилизации, военного положения и в военное время". Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины (ЦПД), передает УНН.
Детали
Отмечается, что такие шаги свидетельствуют о заблаговременной подготовке силового аппарата кремля к подавлению возможных массовых протестов после объявления мобилизации.
Несмотря на попытки скрыть истинные масштабы проблем на фронте, системное обновление законодательства и обустройство военных полигонов свидетельствуют о подготовке к новой волне призыва в рф
Там добавляют, что российская власть системно расширяет перечень категорий граждан для вербовки на войну, готовясь к мобилизации более 500 тысяч россиян.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор владимир путин готовится мобилизовать сотни тысяч солдат и отправить их на фронт, и это является значительной опасностью для Украины.
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