Кремль создает условия для мобилизации и готовится к беспорядкам в РФ - ISW
Киев • УНН
Госдума РФ приняла закон, позволяющий подписывать контракты с Минобороны гражданам с судимостями. Аналитики ISW считают, что Кремль готовится к объявлению мобилизации и возможным гражданским беспорядкам.
Кремль, вероятно, создает условия для потенциальной мобилизации и готовится к возможным гражданским беспорядкам в России в результате такого шага. Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.
Детали
Отмечается, что накануне государственная дума РФ приняла закон, который позволяет гражданам с непогашенными и действующими судимостями, в том числе за преступления, связанные с контрабандой наркотиков и организованной преступностью, подписывать контракты с министерством обороны России в период официальной мобилизации.
Заместитель министра обороны России и начальник главного военно-политического управления Минобороны России генерал армии Виктор Горемыкин заявил 22 июля, что законопроект ... расширит количество россиян, имеющих право на военную службу, и будет способствовать усилиям России по набору военнослужащих для войны в Украине в 2026 году
Они также отмечают, что Росгвардия 21 июля опубликовала поправки по расширению правил гражданской обороны для защиты российского общества от неопределенных "опасностей" во время мобилизации, военного положения и в военное время. А еще в ноябре 2025 года российский диктатор Владимир Путин подписал закон, который позволяет ему развертывать резервистов в районах боевых действий без объявления мобилизации.
"Кремль, похоже, создает условия для объявления официальной мобилизации и потенциального объявления военного положения в России в ожидании гражданских беспорядков, поскольку мобилизация остается очень непопулярной в российском обществе", - резюмируют в ISW.
Напомним
По данным Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины, Россия планирует осенью мобилизовать 500 тыс. человек. Часть из них бросят в бой через две недели, других будут готовить месяц для нового фронта.
Зеленский: после "выборов" в рф путин может увеличить мобилизацию15.07.26, 20:43 • 7541 просмотр