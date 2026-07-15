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Зеленский: после "выборов" в рф путин может увеличить мобилизацию

Киев • УНН

 • 818 просмотра

Президент Украины заявил, что после парламентских выборов в россии кремль может усилить мобилизацию из-за нехватки средств на контрактный набор. Он подчеркнул необходимость подготовки к новым вызовам.

Зеленский: после "выборов" в рф путин может увеличить мобилизацию

После парламентских выборов в россии кремль может прибегнуть к эскалационным шагам, в частности увеличить масштабы мобилизации. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 15 июля, передает УНН.

российский диктатор владимир путин может выбрать такой вариант из-за высокой стоимости привлечения новых военнослужащих по контракту. 

Детали

По словам Главы украинского государства, сами парламентские выборы в рф вряд ли повлияют на дальнейшие решения кремля относительно войны против Украины, поскольку их результат фактически предопределен. В то же время голосование может стать для путина своеобразной точкой отсчета, после которой российская власть получит возможность принимать непопулярные решения.

"Это – линия отсчета, после которой путин может делать какие-то эскалационные шаги. Мы понимаем, что это может быть увеличение мобилизации. То, что вы сказали, – это один из понятных шагов, но за это нужно платить деньги", – сказал Зеленский.

Президент пояснил, что россия сейчас пытается пополнять оккупационные войска преимущественно путем заключения контрактов. Однако для привлечения новых военнослужащих кремлю приходится повышать единовременные выплаты, зарплаты и другие финансовые стимулы.

В случае нехватки средств для дальнейшего расширения контрактного набора российская власть может перейти к более активной принудительной мобилизации.

"Увеличить контрактование он не сможет, потому что надо платить большие деньги. Поэтому может пойти на увеличение мобилизации. Думаем об этом. К таким шагам надо готовиться", – подчеркнул Глава государства.

Зеленский также отметил, что Украина должна учитывать и другие возможные сценарии действий кремля после выборов и быть готовой к новым военным и политическим вызовам. По его словам, у путина остаются и другие инструменты для усиления давления и продолжения войны.

Отдельно президент обратил внимание на изменение общественных настроений в россии. По имеющейся у Украины информации, количество россиян, которые не поддерживают войну и хотят ее завершения, существенно возросло. Особенно заметна эта тенденция в приграничных регионах рф, население которых непосредственно ощущает последствия развязанной кремлем войны.

Контекст

Парламентские выборы в Государственную думу рф запланированы на 18–20 сентября 2026 года. Ранее украинская власть сообщала о признаках подготовки россией дополнительных мобилизационных мероприятий, которые могут охватить десятки тысяч людей. По оценке Киева, это связано с необходимостью компенсировать значительные потери российской армии на фронте.

В сентябре 2022 года путин уже объявлял в россии так называемую частичную мобилизацию. После этого российская власть формально не сообщала о ее завершении, параллельно пытаясь пополнять армию через контрактный набор, выплаты и региональные кампании по вербовке.

Напомним 

15 июля президент рф владимир путин приказал перевести морские ядерные силы рф в полную боевую готовность.

Александра Василенко

Война в УкраинеПолитика
Ядерное оружие
Мобилизация
Война в Украине
Владимир Путин
Владимир Зеленский
Украина