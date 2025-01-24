путин хочет манипулировать Трампом, но ему не удастся - Зеленский
Киев • УНН
На заседании Ставки обсудили попытки Путина манипулировать мировыми лидерами, в частности стремлением президента США достичь мира. Также рассмотрели вопросы обеспечения подразделений на передовой.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что президент рф владимир путин пытается манипулировать мировыми лидерами, в частности использовать стремление президента США достичь мира. Об этом он сказал в вечернем обращении, передает УНН.
"Провел сегодня Ставку. Несколько вопросов. Доклад как раз руководителя СВР по военному потенциалу россии и готовности путина продолжать войну и манипулировать лидерами мира. И в частности он хочет манипулировать стремлением Президента Соединенных Штатов Америки достичь мира. Я уверен, что никакие российские манипуляции больше не удадутся", - сказал Президент.
Вторым вопросом на Ставке стало обеспечение украинских подразделений на передовой оружием и личным составом, рассказал Зеленский.
Он также поблагодарил всех, кто ответственно относится к этому вопросу.
Напомним
Президент США Дональд Трамп призвал президента рф владимира путина заключить соглашение, чтобы о прекратить войну в Украине.
Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что президент рф владимир путин готов к контакту с главой Белого дома Дональдом Трампом.