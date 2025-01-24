путин хочет манипулировать Трампом, но ему не удастся - Зеленский

ukenru
Пять культовых фильмов о шпионаже: что посмотреть в выходные
19:06 • 43886 просмотра

Пять культовых фильмов о шпионаже: что посмотреть в выходные

Эксклюзив
Экс-чиновник МОУ Лиев не мог отказаться от приемки пулеметов: юрист объяснил почему
17:43 • 62009 просмотра

Экс-чиновник МОУ Лиев не мог отказаться от приемки пулеметов: юрист объяснил почему

Эксклюзив
Законопроект об усилении ответственности членов экспертных команд, созданных вместо МСЭК, разработан - НАПК
24 января, 15:33 • 99486 просмотра

Законопроект об усилении ответственности членов экспертных команд, созданных вместо МСЭК, разработан - НАПК

Эксклюзив
Кризис среднего возраста: как понять, что с вами происходит, и как это пережить?
24 января, 13:41 • 114659 просмотра

Кризис среднего возраста: как понять, что с вами происходит, и как это пережить?

Эксклюзив
НАПК еще не завершило проверку образа жизни помощника Гетманцева, бывшего и.о. замглавы ГНС Сокура
24 января, 11:33 • 107301 просмотра

НАПК еще не завершило проверку образа жизни помощника Гетманцева, бывшего и.о. замглавы ГНС Сокура

79,4% украинцев назвали коррупцию одной из самых серьезных проблем страны - исследование
24 января, 10:34 • 109610 просмотра

79,4% украинцев назвали коррупцию одной из самых серьезных проблем страны - исследование

Эксклюзив
Преждевременно рожденные дети нуждаются в современных протоколах лечения - "Ранние пташки"
24 января, 09:58 • 108758 просмотра

Преждевременно рожденные дети нуждаются в современных протоколах лечения - "Ранние пташки"

Трамп хочет встретиться с путиным в ближайшее время для окончания войны в Украине
23 января, 17:33 • 142738 просмотра

Трамп хочет встретиться с путиным в ближайшее время для окончания войны в Украине

Эксклюзив
Антикоррупционный комитет ВР заслушал отчет по аудиту в АРМА: агентству есть над чем работать
23 января, 16:01 • 145945 просмотра

Антикоррупционный комитет ВР заслушал отчет по аудиту в АРМА: агентству есть над чем работать

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку: экономист объяснил, что будет с кредитами
23 января, 14:59 • 143464 просмотра

НБУ повысил учетную ставку: экономист объяснил, что будет с кредитами

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
МИД Украины ответил на ультиматум рф об отмене обещания НАТО

МИД Украины ответил на ультиматум рф об отмене обещания НАТО

24 января, 12:53 • 28659 просмотра
Косатки вытеснили тысячу белых акул из залива в Южной Африке

Косатки вытеснили тысячу белых акул из залива в Южной Африке

24 января, 13:54 • 101990 просмотра
Канье Уэст снова стал миллиардером

Канье Уэст снова стал миллиардером

24 января, 15:14 • 82080 просмотра
Катастрофа Ил-76: правозащитники заявили о еще одном самолете с пленными

Катастрофа Ил-76: правозащитники заявили о еще одном самолете с пленными

24 января, 15:24 • 33794 просмотра
Минздрав представил концепцию изменений в регулировании фармацевтического рынка: к чему договорились на комитете ВР

Минздрав представил концепцию изменений в регулировании фармацевтического рынка: к чему договорились на комитете ВР

18:06 • 53678 просмотра
публикации
Минздрав представил концепцию изменений в регулировании фармацевтического рынка: к чему договорились на комитете ВР

Минздрав представил концепцию изменений в регулировании фармацевтического рынка: к чему договорились на комитете ВР

18:06 • 53646 просмотра
Кризис среднего возраста: как понять, что с вами происходит, и как это пережить?

Кризис среднего возраста: как понять, что с вами происходит, и как это пережить?
Эксклюзив

24 января, 13:41 • 114659 просмотра
А что случилось? Цветочный бутик сожительницы Сокура внезапно закрылся после его увольнения из ГНС

А что случилось? Цветочный бутик сожительницы Сокура внезапно закрылся после его увольнения из ГНС
Эксклюзив

23 января, 14:15 • 205884 просмотра
Мошенники пытались завладеть более 376 млн грн, которые планировалось выделить на восстановление известной многоэтажки в Бородянке, разрушенной россиянами

Мошенники пытались завладеть более 376 млн грн, которые планировалось выделить на восстановление известной многоэтажки в Бородянке, разрушенной россиянами
Эксклюзив

23 января, 13:47 • 172856 просмотра
Барьеры на пути к жизни без насилия: почему сложно уйти от обидчика

Барьеры на пути к жизни без насилия: почему сложно уйти от обидчика
Эксклюзив

22 января, 11:07 • 231651 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять культовых фильмов о шпионаже: что посмотреть в выходные

Пять культовых фильмов о шпионаже: что посмотреть в выходные

19:06 • 43886 просмотра
Канье Уэст снова стал миллиардером

Канье Уэст снова стал миллиардером

24 января, 15:14 • 82070 просмотра
Косатки вытеснили тысячу белых акул из залива в Южной Африке

Косатки вытеснили тысячу белых акул из залива в Южной Африке

24 января, 13:54 • 101989 просмотра
Ариана Гранде в платье за $7100 отпраздновала с бойфрендом номинацию на "Оскар"

Ариана Гранде в платье за $7100 отпраздновала с бойфрендом номинацию на "Оскар"

24 января, 10:47 • 116258 просмотра
Леся Никитюк покидает шоу "Кто сверху": что случилось

Леся Никитюк покидает шоу "Кто сверху": что случилось

23 января, 16:03 • 135124 просмотра
Актуальное
путин хочет манипулировать Трампом, но ему не удастся - Зеленский

путин хочет манипулировать Трампом, но ему не удастся - Зеленский

Киев  •  УНН

 • 8125 просмотра

Read in English

На заседании Ставки обсудили попытки Путина манипулировать мировыми лидерами, в частности стремлением президента США достичь мира. Также рассмотрели вопросы обеспечения подразделений на передовой.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что президент рф владимир путин пытается манипулировать мировыми лидерами, в частности использовать стремление президента США достичь мира. Об этом он сказал в вечернем обращении, передает УНН

"Провел сегодня Ставку. Несколько вопросов. Доклад как раз руководителя СВР по военному потенциалу россии и готовности путина продолжать войну и манипулировать лидерами мира. И в частности он хочет манипулировать стремлением Президента Соединенных Штатов Америки достичь мира. Я уверен, что никакие российские манипуляции больше не удадутся", - сказал Президент.

Вторым вопросом на Ставке стало обеспечение украинских подразделений на передовой оружием и личным составом, рассказал Зеленский.

Он также поблагодарил всех, кто ответственно относится к этому вопросу.

Напомним

Президент США Дональд Трамп призвал президента рф владимира путина заключить соглашение, чтобы о прекратить войну в Украине. 

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что президент рф владимир путин готов к контакту с главой Белого дома Дональдом Трампом. 

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

Войнаполитика
sluzhba-vneshnei-razvedki-ukrainiСлужба внешней разведки Украины
belii-domБелый дом
donald-trampДональд Трамп
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина

Обратиться по вопросам размещения рекламы