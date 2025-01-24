путін хоче маніпулювати Трампом, але йому не вдасться - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що президент рф володимир путін намагається маніпулювати світовими лідерами, зокрема використати прагнення президента США досягти миру. Про це він сказав у вечірньому зверненні, передає УНН.

"Провів сьогодні Ставку. Кілька питань. Доповідь якраз керівника СЗР щодо військового потенціалу росії та готовності путіна продовжувати війну й маніпулювати лідерами світу. І зокрема він хоче маніпулювати прагненням Президента Сполучених Штатів Америки досягти миру. Я впевнений, що жодні російські маніпуляції більше не вдадуться", - сказав Президент.

Другим питанням на Ставці стало забезпечення українських підрозділів на передовій зброєю та особовим складом, розповів Зеленський.

Він також подякував усім, хто відповідально ставиться до цього питання.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп закликав президента рф володимира путіна укласти угоду, щоб про припинити війну в Україні.

Прессекретар російського диктатора дмитро пєсков заявив, що президент рф володимир путін готовий до контакту з главою Білого дому Дональдом Трампом.