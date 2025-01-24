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путін готовий і чекає сигналу: у кремлі заговорили про готовність до розмови з Трампом

путін готовий і чекає сигналу: у кремлі заговорили про готовність до розмови з Трампом

Київ • УНН

 • 29429 перегляди

пєсков заявив про готовність путіна до контакту з президентом США Дональдом Трампом. Раніше Трамп закликав путіна припинити війну в Україні та анонсував можливу зустріч.

Прес-секретар російського диктатора дмитро Пєсков заявив, що президент рф володимир путін готовий до контакту з главою Білого дому Дональдом Трампом. Передає УНН із посиланням на росЗМІ.

путін готовий, ми чекаємо сигналів, усі готові. Тому тут важко гадати на кавовій гущі. Як тільки буде, якщо щось буде, ми вас проінформуємо

- сказав представник кремля.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп закликав путіна припинити війну в Україні через значні втрати росії. Трамп повідомив про плани зустрічі з путіним та зазначив, що Зеленський готовий до угоди за певних умов.

Президент США пригрозив путіну новими санкціями і заявив про готовність зустрітися з ним.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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