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путин готов и ждет сигнала: в кремле заговорили о готовности разговора с Трампом

путин готов и ждет сигнала: в кремле заговорили о готовности разговора с Трампом

Киев  •  УНН

 • 8752 просмотра

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Песков заявил о готовности путина к контакту с президентом США Дональдом Трампом. Ранее Трамп призвал Путина прекратить войну в Украине и анонсировал возможную встречу.

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что президент рф Владимир Путин готов к контакту с главой Белого дома Дональдом Трампом. Передает УНН со ссылкой на росСМИ.

путин готов, мы ждем сигналов, все готовы. Поэтому здесь трудно гадать на кофейной гуще. Как только будет, если что-то будет, мы вас проинформируем

- сказал представитель кремля.

Напомним,

Президент США Дональд Трамп призвал Путина прекратить войну в Украине из-за значительных потерь россиии. Трамп сообщил о планах встречи с Путиным и отметил, что Зеленский готов к соглашению при определенных условиях.

Президент США пригрозил Путину новыми санкциями и заявил о готовности встретиться с ним.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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