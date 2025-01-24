путин готов и ждет сигнала: в кремле заговорили о готовности разговора с Трампом
Киев • УНН
Песков заявил о готовности путина к контакту с президентом США Дональдом Трампом. Ранее Трамп призвал Путина прекратить войну в Украине и анонсировал возможную встречу.
Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что президент рф Владимир Путин готов к контакту с главой Белого дома Дональдом Трампом. Передает УНН со ссылкой на росСМИ.
путин готов, мы ждем сигналов, все готовы. Поэтому здесь трудно гадать на кофейной гуще. Как только будет, если что-то будет, мы вас проинформируем
Напомним,
Президент США Дональд Трамп призвал Путина прекратить войну в Украине из-за значительных потерь россиии. Трамп сообщил о планах встречи с Путиным и отметил, что Зеленский готов к соглашению при определенных условиях.
Президент США пригрозил Путину новыми санкциями и заявил о готовности встретиться с ним.