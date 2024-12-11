путин и Орбан провели телефонный разговор: что обсуждали об Украине
Киев • УНН
Путин и Орбан обсудили энергетические проекты и ситуацию в Украине во время телефонного разговора. Орбан выразил заинтересованность в дипломатическом решении «украинского кризиса».
российской диктатор владимир путин поговорил по телефону с премьером Венгрии Виктором Орбаном, речь шла, в частности, об Украине. Об этом пишут российские СМИ, передает УНН.
Детали
Как путин обсудил с Орбаном дальнейшее продвижение взаимовыгодных проектов в сфере энергетики, а также рассказал Орбану о "линии Киева, которая делает невозможным урегулирование".
Орбан в разговоре с путиным выразил заинтересованность в содействии поиску путей дипломатического решения "украинского кризиса".
Также они обсудили напряженную обстановку на Ближнем Востоке в контексте событий в Сирии.
Напомним
Орбан после визита в Киев в июле совершил поездку в москву, где встретился с российским диктатором путиным. В Белом доме отреагировали на поездку Орбана и отметили, что "это не будет способствовать делу мира".