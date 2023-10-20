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путин играет в игру ожидания, и пора удвоить усилия для повышения цены войны для рф - фон дер Ляйен

Киев • УНН

 • 279933 просмотра

КИЕВ. 20 октября. УНН. россия замораживает войны, которые не может выиграть на земле, и выжидает момента для начала нового наступления. Поэтому Запад должен поддержать Украину, чтобы сделать эту войну нежизнеспособной для рф. Об этом заявила во время выступления в Институте Гудзона президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 19 октября, пишет УНН.

путин играет в игру ожидания, и пора удвоить усилия для повышения цены войны для рф - фон дер Ляйен

Цитата

"Мы никогда не сможем сравниться с жертвенностью и храбростью украинского народа. Но мы можем твердо стоять на их стороне. И это то, что мы будем делать. Столько, сколько нужно. Не только потому, что это правильно. А потому, что они борются за наши ценности. И для нашей стратегической безопасности. Итак, мы должны поддержать Украину, чтобы сделать эту войну нежизнеспособной для россии. Вместе мы можем это сделать. И мы должны. Потому что мы знаем, как россия справляется с войнами, которые она не может выиграть на земле. Она пытается их заморозить. Так же, как это было с Украиной в 2014 году. И тогда она ждёт подходящего момента для начала нового наступления", - сказала фон дер Ляйен.

По ее словам, сейчас мы живем в этой реальности. "путин играет в ту же игру ожидания. Рассчитывая на то, что мы переключим наше внимание и наши ресурсы на что-то другое. Не может быть места колебаниям и полумерам. Сейчас пришло время удвоить усилия, будь то финансы или оборудование, чтобы убедиться, что цена войны для россии продолжает расти, и сдержать тех, кто намеренно наблюдает за нами, чтобы увидеть, сможет ли наша выносливость сравниться с их выносливостью. Вот почему наши санкции никуда не денутся. Именно поэтому мы навсегда освободились от нашей зависимости от российского ископаемого топлива", - подчеркнула глава Еврокомиссии.

Она подчеркнула, что "любое решение этого конфликта должно быть длительным". "И справедливый и прочный мир для Украины. А для этого Украине нужны долгосрочные гарантии безопасности. Многие из вас знакомы с понятием «сдерживание путем отрицания». Это идея обеспечить Украину военной техникой, необходимой для сдерживания нападений россии в будущем. Я бесконечно благодарна США за военную поддержку Украины. Вы добавили силы мужества украинцам. Я хочу, чтобы Европа играла центральную роль в обеспечении долгосрочной безопасности Украины. Для этого мы должны увеличить расходы на оборону и нашу промышленную базу. Мы уже начали. С первыми инвестициями для увеличения наших мощностей по производству боеприпасов. Я считаю, что эта работа должна происходить во взаимодействии с США, нашим давнейшим и сильнейшим союзником", - сказала фон дер Ляйен.

"Если мы хотим, чтобы Украина победила, если мы хотим, чтобы она восстала из пепла этой войны, мы должны инвестировать в будущее Украины. Начиная с сегодняшнего дня. И Европа уже идет вперед по этому пути. С более чем 50 миллиардами долларов США инвестиций в Украину, которые должны быть потрачены в течение следующих четырех лет. Европа намерена активизироваться и наращивает помощь Украине. Мы признаем, что поддержка США должна быть важной частью глобальных усилий. И мы просим других международных инвесторов, государственных и частных, также присоединиться, чтобы дать Украине необходимую уверенность, отстроить, модернизировать и выиграть эту войну. Именно это мы имеем в виду, когда говорим, что мы с Украиной столько, сколько потребуется", - указала глава Еврокомиссии.

Напомним

Глава Еврокомиссии заверила, что ЕС не отвлечется от поддержки Украины.

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