ЄС не відволічеться від підтримки України - голова Єврокомісії
Київ • УНН
КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Європейський Союз не відволічеться від допомоги Україні, запевнила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час пресконференції з нагоди позачергового засідання Євроради щодо ситуації на Близькому Сході 17 жовтня, пише УНН.
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"Дехто вважає, що вони можуть відволікти нас від підтримки України і що нам доведеться обирати, кого підтримувати. Ми доведемо, що вони неправі. Ми підтримуємо наших друзів у скрутний час, скільки необхідно. Важливо, що наша пропозиція щодо MFF (кількарічного бюджету ЄС - ред.) зараз опрацьовується. І зараз створюється велика підтримка України, тому що ми знаємо, що вони борються за наші цінності, і ми підтримуємо їх стільки, скільки потрібно", - сказала фон дер Ляєн.
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