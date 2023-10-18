ЕС не отвлечется от поддержки Украины - глава Еврокомиссии

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"Некоторые считают, что они могут отвлечь нас от поддержки Украины и что нам придется выбирать, кого поддерживать. Мы докажем, что они неправы. Мы поддерживаем наших друзей в трудное время, сколько необходимо. Важно, что наше предложение по MFF (многолетнему бюджету ЕС - ред.) сейчас прорабатывается. И сейчас создается большая поддержка Украины, потому что мы знаем, что они борются за наши ценности, и мы поддерживаем их столько, сколько нужно", - сказала фон дер Ляйен.

Ранее

Президент США Байден заявил, что Соединённые Штаты могут одновременно поддерживать Украину и Израиль.