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путін грає в гру очікування, і час подвоїти зусилля для підвищення ціни війни для рф - фон дер Ляєн

Київ • УНН

 • 279933 перегляди

КИЇВ. 20 жовтня. УНН. росія заморожує війни, які не може виграти на землі, і вичікує моменту для початку нового наступу. Тож Захід повинен підтримати Україну, щоб зробити цю війну нежиттєздатною для рф. Про це заявила під час виступу в Інституті Гудзона президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн 19 жовтня, пише УНН.

путін грає в гру очікування, і час подвоїти зусилля для підвищення ціни війни для рф - фон дер Ляєн

Цитата

"Ми ніколи не зможемо зрівнятися з жертовністю та хоробрістю українського народу. Але ми можемо твердо стояти на їхньому боці. І це те, що ми будемо робити. Стільки, скільки потрібно. Не лише тому, що це правильно. А тому, що вони борються за наші цінності. І для нашої стратегічної безпеки. Отже, ми повинні підтримати Україну, щоб зробити цю війну нежиттєздатною для росії. Разом ми можемо це зробити. І ми повинні. Тому що ми знаємо, як росія справляється із війнами, які вона не може виграти на землі. Вона намагається їх заморозити. Так само, як це було з Україною у 2014 році. І тоді вона чекає відповідного моменту для початку нового наступу", - сказала фон дер Ляєн.

З її слів, зараз ми живемо у цій реальності. "путін грає в ту ж гру очікування. Розраховуючи на те, що ми переключимо нашу увагу та наші ресурси на щось інше. Не може бути місця коливанням та напівзаходам. Зараз настав час подвоїти зусилля, чи-то фінанси, чи обладнання, щоб переконатися, що ціна війни для росії продовжує зростати, і стримати тих, хто навмисно спостерігає за нами, щоб побачити, чи зможе наша витривалість зрівнятися з їхньою витривалістю. Ось чому наші санкції нікуди не подінуться. Саме тому ми назавжди звільнилися від нашої залежності від російського викопного палива", - наголосила голова Єврокомісії.

Вона підкреслила, що "будь-яке вирішення цього конфлікту має бути тривалим". "І справедливий і міцний мир для України. А для цього Україні потрібні довгострокові гарантії безпеки. Багато з вас знайомі з поняттям «стримування через заперечення». Це ідея забезпечити Україну військовою технікою, необхідною для стримування нападів росії в майбутньому. Я безмежно вдячна США за військову підтримку України. Ви додали сили мужності українців. Я хочу, щоб Європа відігравала центральну роль у забезпеченні довгострокової безпеки України. Для цього ми повинні збільшити витрати на оборону та нашу промислову базу. Ми вже почали. З першими інвестиціями для збільшення наших потужностей з виробництва боєприпасів. Я вважаю, що ця робота має відбуватися у взаємодії зі США, нашим найдавнішим і найсильнішим союзником", - сказала фон дер Ляєн.

"Якщо ми хочемо, щоб Україна перемогла, якщо ми хочемо, щоб вона повстала з попелу цієї війни, ми повинні інвестувати в майбутнє України. Починаючи з сьогоднішнього дня. І Європа вже йде вперед цим шляхом. З понад 50 мільярдами доларів США інвестицій в Україну, які мають бути витрачені протягом наступних чотирьох років. Європа має намір активізуватись і нарощує допомогу Україні. Ми визнаємо, що підтримка США має бути важливою частиною глобальних зусиль. І ми просимо інших міжнародних інвесторів, державних і приватних, також долучитися, щоб дати Україні необхідну впевненість, відбудувати, модернізувати та виграти цю війну. Саме це ми маємо на увазі, коли кажемо, що ми з Україною стільки, скільки буде потрібно", - вказала голова Єврокомісії.

Нагадаємо

Голова Єврокомісії запевнила, що ЄС не відволічеться від підтримки України.

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