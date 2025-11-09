ukenru
Пули от российской ПВО попали в фасад здания и в остекление больницы в Симферополе

Киев • УНН

 • 1450 просмотра

6 ноября крупнокалиберные пули попали в фасад и остекление 8-го этажа клинической больницы им. Н.А. Семашко в Симферополе. Это произошло во время отражения атаки дронов на нефтебазу в поселке Битумное, пострадавших нет.

Пули от российской ПВО попали в фасад здания и в остекление больницы в Симферополе

6 ноября во время отражения атаки дронов на нефтебазу в поселке Битумное крупнокалиберные пули попали в фасад здания и в остекление фасада 8-го этажа клинической больницы им. Н.А. Семашко в Симферополе. Об этом сообщает Telegram-канал "Крымский ветер", передает УНН.

Детали

Около 7 утра 6 ноября во время отражения атаки дронов на нефтебазу в поселке Битумное крупнокалиберные пули попали в фасад здания и в остекление фасада 8-го этажа Республиканской клинической больницы им. Н.А. Семашко. Фасадное окно - стеклопакет из трехслойного стекла, каждый лист стекла 5-6 мм толщиной. Это не прямое попадание, пули падали на вылете по баллистической траектории. Пострадавших нет

 - говорится в сообщении.

Напомним

Подразделения Сил специальных операций ВСУ уничтожили с помощью дронов логистические объекты россиян на территории временно оккупированного Крыма.

Павел Башинский

ОбществоВойна в Украине
Энергетика
Война в Украине
Вооруженные силы Украины
Крым