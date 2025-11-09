Пули от российской ПВО попали в фасад здания и в остекление больницы в Симферополе
Киев • УНН
6 ноября крупнокалиберные пули попали в фасад и остекление 8-го этажа клинической больницы им. Н.А. Семашко в Симферополе. Это произошло во время отражения атаки дронов на нефтебазу в поселке Битумное, пострадавших нет.
6 ноября во время отражения атаки дронов на нефтебазу в поселке Битумное крупнокалиберные пули попали в фасад здания и в остекление фасада 8-го этажа клинической больницы им. Н.А. Семашко в Симферополе. Об этом сообщает Telegram-канал "Крымский ветер", передает УНН.
Детали
Около 7 утра 6 ноября во время отражения атаки дронов на нефтебазу в поселке Битумное крупнокалиберные пули попали в фасад здания и в остекление фасада 8-го этажа Республиканской клинической больницы им. Н.А. Семашко. Фасадное окно - стеклопакет из трехслойного стекла, каждый лист стекла 5-6 мм толщиной. Это не прямое попадание, пули падали на вылете по баллистической траектории. Пострадавших нет
Напомним
Подразделения Сил специальных операций ВСУ уничтожили с помощью дронов логистические объекты россиян на территории временно оккупированного Крыма.