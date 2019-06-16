ПЦУ обяжет все присоединившиеся к ней приходы пройти перерегистрацию
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июня. УНН. Все приходы, которые присоединились к Православной церкви Украины (ПЦУ), должны будут пройти перерегистрацию до заседания синода ПЦУ, который состоится до конца июня. Об этом в воскресенье сообщил заместитель главы управления внешних церковных связей ПЦУ Евстратий Зоря в эфире одного из украинских телеканалов, передает УНН.
“Священный синод Православной церкви Украины состоится в конце июня”, — сообщил он, добавив, что все приходы к этому моменту должны перерегистрироваться.
Этого, по его словам, избегает епархия бывшего главы Киевского патриархата (УПЦ КП), а ныне почетного патриарха ПЦУ Филарета.
“Почти все епархии зарегистрировались. Одна из немногих, которая сейчас не зарегистрировалась, — это епархия, которую возглавляет патриарх Филарет. Он как иерарх желает быть в составе ПЦУ, соответственно, он должен это показать, подав на регистрацию устав”, — отметил Зоря.
Напомним, ранее Филарет начал от своего имени рассылать приглашения на собор для восстановления УПЦ КП.
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Напомним, почетный патриарх Филарет объявил о решении созвать Поместный православный собор Киевского патриархата, хотя устав Православной церкви Украины такого права ему не дает.