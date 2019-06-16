ПЦУ зобов'яже всі парафії, які приєдналися до неї, пройти перереєстрацію
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. Всі парафії, які долучились до Православної церкви України (ПЦУ), повинні будуть пройти перереєстрацію до засідання синоду ПЦУ, який відбудеться до кінця червня. Про це в неділю повідомив заступник голови управління зовнішніх церковних зв'язків ПЦУ Євстратій Зоря в ефірі одного з українських телеканалів, передає УНН.
“Священний синод Православної церкви України відбудеться в кінці червня”, — повідомив він, додавши, що всі парафії до цього моменту повинні перереєструватися.
Цього, за його словами, уникає єпархія колишнього глави Київського патріархату (УПЦ КП), а нині почесного патріарха ПЦУ Філарета.
“Майже всі єпархії зареєструвалися. Одна з тих небагатьох, яка зараз не зареєструвалася, — це єпархія, яку очолює патріарх Філарет. Він як ієрарх бажає бути в складі ПЦУ, відповідно, він повинен це показати, подавши на реєстрацію статут”, — зазначив Зоря.
Нагадаємо, раніше Філарет почав від свого імені розсилати запрошення на собор для відновлення УПЦ КП.
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Нагадаємо, почесний патріарх Філарет оголосив про рішення скликати помісний православний собор Київського патріархату, хоча статут Православної церкви України такого права йому не дає.