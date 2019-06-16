ПЦУ зобов'яже всі парафії, які приєдналися до неї, пройти перереєстрацію

КИЇВ. 16 червня. УНН. Всі парафії, які долучились до Православної церкви України (ПЦУ), повинні будуть пройти перереєстрацію до засідання синоду ПЦУ, який відбудеться до кінця червня. Про це в неділю повідомив заступник голови управління зовнішніх церковних зв'язків ПЦУ Євстратій Зоря в ефірі одного з українських телеканалів, передає УНН.