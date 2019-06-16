Філарет розсилає запрошення на собор УПЦ КП
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. Почесний патріарх Православної церкви України Філарет направляє єпископам ПЦУ запрошення на собор Української православної церкви Київського патріархату, який він скликає на 20 червня. Копію запрошення оприлюднив Сerkvarium, передає УНН.
"Запрошую вас взяти участь у помісному соборі Української православної церкви Київського патріархату, який відбудеться у Свято-Володимирському кафедральному патріаршому соборі Києва 20 червня об 11:00", - йдеться у запрошенні Філарета.
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Нагадаємо, почесний патріарх Філарет оголосив про рішення скликати помісний православний собор Київського патріархату, хоча статут Православної церкви України такого права йому не дає.