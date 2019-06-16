Филарет рассылает приглашения на собор УПЦ КП

"Приглашаю вас принять участие в поместном соборе Украинской православной церкви Киевского патриархата, который состоится в Свято-Владимирском кафедральном патриаршем соборе Киева 20 июня в 11:00", - говорится в приглашении Филарета.



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Напомним, почетный патриарх Филарет объявил о решении созвать Поместный православный собор Киевского патриархата, хотя устав Православной церкви Украины такого права ему не дает.