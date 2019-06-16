Филарет рассылает приглашения на собор УПЦ КП
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июня. УНН. Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет направляет епископам ПЦУ приглашение на собор Украинской православной церкви Киевского патриархата, который он созывает на 20 июня. Копию приглашения обнародовал Сerkvarium, передает УНН.
"Приглашаю вас принять участие в поместном соборе Украинской православной церкви Киевского патриархата, который состоится в Свято-Владимирском кафедральном патриаршем соборе Киева 20 июня в 11:00", - говорится в приглашении Филарета.
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Напомним, почетный патриарх Филарет объявил о решении созвать Поместный православный собор Киевского патриархата, хотя устав Православной церкви Украины такого права ему не дает.