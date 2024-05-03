Псевдорасследование рф в отношении главы СБУ Малюка является юридически ничтожным - Офис генпрокурора

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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vasilii-malyukВасилий Малюк
sluzhba-bezpeky-ukrainyСлужба безопасности Украины
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
ukrainaУкраина
Эксклюзив
Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога
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Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога

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Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба
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Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба

Эксклюзив
"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения
2 мая 2024, 11:51  •  126052 просмотра

"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения

Эксклюзив
Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны
2 мая 2024, 09:48  •  117401 просмотра

Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны

Эксклюзив
Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"
2 мая 2024, 05:35  •  108124 просмотра

Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"

Эксклюзив
Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов
1 мая 2024, 12:38  •  126432 просмотра

Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов

Эксклюзив
Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ
1 мая 2024, 11:55  •  125151 просмотра

Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ

Эксклюзив
Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка
1 мая 2024, 11:20  •  119405 просмотра

Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка

Эксклюзив
Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов
1 мая 2024, 08:36  •  115168 просмотра

Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов

Эксклюзив
"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН
1 мая 2024, 07:24  •  101995 просмотра

"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН

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Секретные материалы: депутат от Тимошенко без видимых уважительных причин закрыл доступ к своим декларациям

29 апреля 2024, 11:08  •  313705 просмотра

Псевдорасследование рф в отношении главы СБУ Малюка является юридически ничтожным - Офис генпрокурора

россия усиливает дезинформационные кампании с целью дискредитации Украины на международном уровне и сокращения иностранной помощи, выдвигая против таких должностных лиц, как глава Службы безопасности Украины Василий Малюк, ложные обвинения в терроризме, пытаясь отвлечь внимание от собственных военных преступлений.

Война •   •  3219 просмотра
Псевдорасследование рф в отношении главы СБУ Малюка является юридически ничтожным - Офис генпрокурора

Масштабный пожар охватил берлинский оборонный завод, где изготавливают системы ПВО, над городом распространяется токсичный дым

Масштабный пожар на металлургическом заводе Diehl Metal Applications в Берлине, который занимается разработкой систем ПВО, привел к выбросу токсичного дыма. Власти советуют жителям оставаться в помещениях и закрыть окна.

Новости Мира •   •  3987 просмотра
Масштабный пожар охватил берлинский оборонный завод, где изготавливают системы ПВО, над городом распространяется токсичный дым

Зеленский в Хмельницкой области представил нового главу ОГА

Зеленский представил Сергея Тюрина как нового руководителя областной военной администрации в Хмельницкой области.

Общество •   •  6217 просмотра
Зеленский в Хмельницкой области представил нового главу ОГА

Поставкой россии компонентов для производства оружия Китай пытается изменить ситуацию в ее пользу в войне с Украиной - американская разведка

По данным американской разведки, Китай предоставил критически важные технологии и компоненты для российской оборонной промышленности, что изменило ход боевых действий в Украине в пользу москвы.

Война •   •  6402 просмотра
Поставкой россии компонентов для производства оружия Китай пытается изменить ситуацию в ее пользу в войне с Украиной - американская разведка

Удар рф по Харькову: уже двое раненых

Один человек погиб, двое получили ранения в результате российского удара по жилому кварталу в Харькове.

Война •   •  6844 просмотра
Удар рф по Харькову: уже двое раненых

россияне постоянно меняют места дислокаций своих кораблей, пытаясь вводить ВСУ в заблуждение - Плетенчук

россияне постоянно меняют места дислокации своих военных кораблей, прячут их среди судов обеспечения и меняют тактику, чтобы ввести в заблуждение украинские силы из-за уменьшения возможностей противовоздушной обороны в Крыму.

Война •   •  6755 просмотра
россияне постоянно меняют места дислокаций своих кораблей, пытаясь вводить ВСУ в заблуждение - Плетенчук

Кабмин провел кадровые изменения: кого назначили

Кабинет Министров назначил новых заместителей министра юстиции, председателя Государственной службы Украины по лекарственным средствам и председателя Государственного агентства резерва Украины по вопросам цифрового развития.

политика •   •  7075 просмотра
Кабмин провел кадровые изменения: кого назначили

В Украине над вопросом конфискации замороженных активов рф будет работать отдельная подгруппа: правительство приняло решение

Кабинет министров одобрил создание подгруппы для работы над конфискацией замороженных российских суверенных активов за рубежом в пользу Украины.

Война •   •  9486 просмотра
В Украине над вопросом конфискации замороженных активов рф будет работать отдельная подгруппа: правительство приняло решение

Идут постоянные попытки восстановить положение со стороны оккупантов: Плетенчук о ситуации на юге

Оккупанты постоянно пытаются восстановить ситуацию на юге Украины путем неудачных штурмовых операций: вчера состоялось 11 атак и еще 3 сегодня на Запорожском и Херсонском направлениях, но украинские войска отбивают эти попытки.

Война •   •  7406 просмотра
Идут постоянные попытки восстановить положение со стороны оккупантов: Плетенчук о ситуации на юге

Удар рф по Харькову: в ОВА подтвердили гибель женщины

Женщина погибла и мужчина получил ранения в Харькове в результате российских ударов, которые разрушили по меньшей мере два частных дома.

Война •   •  7000 просмотра
Удар рф по Харькову: в ОВА подтвердили гибель женщины