Псевдорасследование рф в отношении главы СБУ Малюка является юридически ничтожным - Офис генпрокурора

Офис генерального прокурора фиксирует значительную активизацию информационно-психологических операций рф, направленных на дискредитацию Украины на международном уровне с целью уменьшить объемы международной помощи. россия пытается проводить информационные операции, в том числе и против главы Службы безопасности Украины Василия Малюка, передает УНН.

Офис генпрокурора фиксирует значительную активизацию информационно-психологических операций рф, направленных на дискредитацию Украины на международном уровне. Цель этих операций - уменьшить объемы международной помощи Украине и отвлечь внимание мирового сообщества от массовых и спланированных военных преступлений, которые вс рф ежедневно совершают на территории Украины - говорится в сообщении.

В Офисе генпрокурора отмечают, что одним из таких примеров является попытка российских так называемых "следователей" и пропагандистов переложить на Украину ответственность за теракт в "Крокус Сити Холл".

Другой пример информационных операций врага - манипулятивные и ничтожные с юридической точки зрения псевдорасследования в отношении главы Службы безопасности Украины Василия Малюка и представителей других институтов и подразделений Сил обороны Украины, которые противодействуют российской агрессии. Враг надеется, что его ложь заставит мир забыть о более 127 000 военных преступлений агрессора, задокументированных в Украине - добавили в прокуратуре.

Напомним

Министерство иностранных дел россии требует от Украины ареста виновных в терактах на территории россии. Согласно заявлению зарубежного ведомства страны-агрессора, глава Службы безопасности Украины Василий Малюк якобы ответственный за теракт в подмосковном "Crocus City Hall".