Псевдорозслідування рф щодо голови СБУ Малюка є юридично нікчемними - Офіс генпрокурора

ukenru
19:41 • 28488 перегляди

Україна перейде на літній час 30 березня: годинники переведуть на годину вперед

17:57 • 75258 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

17:57 • 104152 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

16:38 • 107410 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 14:28 • 217688 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 10:47 • 152006 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

29 березня, 09:57 • 143168 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 131332 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 121368 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 112753 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
2.8 м/с
67 %
749 мм
Ясно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

29 березня, 12:10 • 143435 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 118031 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 123680 перегляди
"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

29 березня, 14:13 • 129358 перегляди
На фронті 143 бойових зіткнення: на Покровському напрямку окупанти здійснили 58 атак

На фронті 143 бойових зіткнення: на Покровському напрямку окупанти здійснили 58 атак

14:45 • 104883 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 217621 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 377514 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 435927 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 444712 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 354479 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

17:57 • 104152 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 123680 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 118031 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 96398 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 106475 перегляди
Актуальне
Псевдорозслідування рф щодо голови СБУ Малюка є юридично нікчемними - Офіс генпрокурора

Псевдорозслідування рф щодо голови СБУ Малюка є юридично нікчемними - Офіс генпрокурора

Київ • УНН

 • 24115 перегляди

росія посилює дезінформаційні кампанії з метою дискредитації України на міжнародному рівні та скорочення іноземної допомоги, висуваючи проти таких посадовців, як голова Служби безпеки України Василь Малюк, неправдиві звинувачення у тероризмі, намагаючись відвернути увагу від власних воєнних злочинів.

Офіс генерального прокурора фіксує значну активізацію інформаційно-психологічних операцій рф, спрямованих на дискредитацію України на міжнародному рівні з метою зменшити обсяги міжнародної допомоги. росія намагається проводити інформаційні операції, в тому числі і проти голови Служби безпеки України Василя Малюка, передає УНН.

Офіс генпрокурора фіксує значну активізацію інформаційно-психологічних операцій рф, спрямованих на дискредитацію України на міжнародному рівні. Мета цих операцій - зменшити обсяги міжнародної допомоги Україні та відволікти увагу світового співтовариства від масових та спланованих воєнних злочинів, які зс рф щодня вчиняють на території України 

- йдеться в повідомленні.

В Офісі генпрокурора наголошують, що одним з таких прикладів є спроба російських так званих "слідчих" та пропагандистів перекласти на Україну відповідальність за теракт у "Крокус Сіті Хол".

Інший приклад інформаційних операцій ворога - маніпулятивні та нікчемні з юридичної точки зору псевдорозслідування щодо голови Служби безпеки України Василя Малюка і представників інших інституцій та підрозділів Сил оборони України, які протидіють російській агресії. Ворог сподівається, що його брехня змусить світ забути про понад 127 000 воєнних злочинів агресора, задокументованих в Україні

 - додали в прокуратурі.

Нагадаємо

Міністерство закордонних справ росії вимагає від України арешту винних у терактах на території росії. Згідно із заявою закордонного відомства країни-агресора, очільник Служби безпеки України Василь Малюк начебто відповідальний за теракт у підмосковному "Crocus City Hall".

Павло Башинський

Павло Башинський

ВійнаПолітика
vasyl-maliukВасиль Малюк
sluzhba-bezpeky-ukrainyСлужба безпеки України
zbroini-syly-ukrainyЗбройні сили України
ukrainaУкраїна
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,683.60
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,827.47