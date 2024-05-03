Псевдорозслідування рф щодо голови СБУ Малюка є юридично нікчемними - Офіс генпрокурора

Офіс генерального прокурора фіксує значну активізацію інформаційно-психологічних операцій рф, спрямованих на дискредитацію України на міжнародному рівні з метою зменшити обсяги міжнародної допомоги. росія намагається проводити інформаційні операції, в тому числі і проти голови Служби безпеки України Василя Малюка, передає УНН.

Офіс генпрокурора фіксує значну активізацію інформаційно-психологічних операцій рф, спрямованих на дискредитацію України на міжнародному рівні. Мета цих операцій - зменшити обсяги міжнародної допомоги Україні та відволікти увагу світового співтовариства від масових та спланованих воєнних злочинів, які зс рф щодня вчиняють на території України

В Офісі генпрокурора наголошують, що одним з таких прикладів є спроба російських так званих "слідчих" та пропагандистів перекласти на Україну відповідальність за теракт у "Крокус Сіті Хол".

Інший приклад інформаційних операцій ворога - маніпулятивні та нікчемні з юридичної точки зору псевдорозслідування щодо голови Служби безпеки України Василя Малюка і представників інших інституцій та підрозділів Сил оборони України, які протидіють російській агресії. Ворог сподівається, що його брехня змусить світ забути про понад 127 000 воєнних злочинів агресора, задокументованих в Україні