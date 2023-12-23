ВС ВСУ предупредили о ракетной угрозе, Кропивницкий призвали идти в укрытие

Воздушные силы ВСУ предупредили о ракетной опасности для ряда областей, в том числе Кировоградской, и указали об угрозе для Кропивницкого, пишет УНН.

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"Кировоградская, Николаевская, Херсонская области - ракетная опасность! И Днепропетровская", - сообщили в ВС ВСУ в Telegram.

"Кропивницкий - в укрытие!" - добавили в ВСУ.

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