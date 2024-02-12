ВС ВСУ предупредили о ракете в направлении Кировоградской области

За неделю на Таврическом направлении ВСУ ликвидировали почти три тысячи оккупантов и более тысячи беспилотников - Тарнавский

По словам бригадного генерала Александра Тарнавского, на прошлой неделе в районе ответственности оперативно-стратегической группировки "Таврия" силы обороны уничтожили почти три тысячи россиян и более тысячи беспилотников.