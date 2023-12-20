ВС ВСУ предупредили о ракете на Кривой Рог
Киев • УНН
Военно-воздушные силы Украины предупредили о ракете на Кривой Рог
Воздушные силы ВСУ предупредили о вражеской ракете в направлении Кривого Рога в Днепропетровской области, пишет УНН.
"Ракета на Кривой Рог!" - говорится в сообщении ВС ВСУ в Telegram.
Ранее
В Киеве и части областей Украины объявили воздушную тревогу и предупредили об угрозе баллистики.
ВС ВСУ предупредили о ракете на Кривой Рог
Военно-воздушные силы Украины предупредили о ракете на Кривой Рог.
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