ВС ВСУ предупредили о ракете на Кривой Рог

Еврокомиссия открыла в Киеве офис New Horizon Europe и планирует поддерживать технологические стартапы грантами в 60 тысяч евро

Европейская Комиссия начала в Киеве инициативы, направленные на стимулирование исследований и инноваций между ЕС и Украиной. Инициативы включают открытие в Киеве офиса Horizon Europe.