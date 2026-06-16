Прямые убытки, нанесенные рф украинской культуре, достигают 4 млрд евро, а косвенные - 24 млрд долларов - Бережная
Киев • УНН
Прямые убытки культуре составляют 4 млрд евро, а косвенные - 24 млрд долларов. Повреждено 1913 памятников и 2573 объекта культурной инфраструктуры.
Министр культуры Татьяна Бережная заявила, что сумма прямых убытков, нанесенных рф украинской культуре, составляет 4 миллиарда евро, а косвенных - 24 миллиарда долларов, передает УНН.
Детали
Бережная сообщила, что о суммах убытков, нанесенных рф украинской культуре, свидетельствуют данные Всемирного банка.
С начала полномасштабного вторжения россияне повредили 1913 памятников культурного наследия и 2573 объекта культурной инфраструктуры
Министр добавила, что только за вчера россияне повредили в Украине 13 объектов — это были как объекты ЮНЕСКО, так и памятники национального значения, культурные институции.
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