Прямые убытки, нанесенные рф украинской культуре, достигают 4 млрд евро, а косвенные - 24 млрд долларов - Бережная

Министр культуры Татьяна Бережная заявила, что сумма прямых убытков, нанесенных рф украинской культуре, составляет 4 миллиарда евро, а косвенных - 24 миллиарда долларов, передает УНН.

Детали

Бережная сообщила, что о суммах убытков, нанесенных рф украинской культуре, свидетельствуют данные Всемирного банка.

С начала полномасштабного вторжения россияне повредили 1913 памятников культурного наследия и 2573 объекта культурной инфраструктуры - отметила Бережная в эфире телемарафона.

Министр добавила, что только за вчера россияне повредили в Украине 13 объектов — это были как объекты ЮНЕСКО, так и памятники национального значения, культурные институции.

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