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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Прозрачный конкурс на должность директора-распорядителя ФГВФЛ: требования МВФ и вызовы для Нацбанка Украины

Прозрачный конкурс на должность директора-распорядителя ФГВФЛ: требования МВФ и вызовы для Нацбанка Украины

Киев  •  УНН

13 августа 2024, 07:59  •  13261 просмотра

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Прозрачный конкурс на должность директора-распорядителя ФГВФЛ: требования МВФ и вызовы для Нацбанка Украины.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) играет критически важную роль в финансовой системе Украины, обеспечивая защиту интересов вкладчиков и способствуя стабильности банковского сектора. Учитывая эту роль, международные партнеры убеждены, что назначение директора-распорядителя ФГВФЛ должно происходить прозрачно и на основе конкурсного отбора. Такое требование содержится, в частности, в Меморандуме о сотрудничестве Украины с Международным валютным фондом (МВФ). Однако, несмотря на очевидную необходимость и требования иностранных кредиторов, Украина до сих пор не ввела надлежащую процедуру назначения на эту ключевую должность, пишет УНН.

Требования МВФ: прозрачность и открытость

МВФ неоднократно подчеркивал важность прозрачности в процессах назначения руководства ключевых государственных учреждений. Не исключением стал и Фонд гарантирования вкладов. Эксперты МВФ во время переговоров с украинской стороной отмечают, что открытый конкурс обеспечивает избрание лучших кандидатов, которые имеют необходимый опыт, знания и компетентность для эффективного управления учреждением. Это, в свою очередь, повышает доверие к финансовой системе как со стороны общественности, так и со стороны международных партнеров.

Сейчас в украинском законодательстве отсутствует процедура проведения открытого конкурса на должность директора-распорядителя ФГВФЛ. По требованию МВФ Украина согласилась ее разработать и ввести весной 2025 года. Это, в частности, закреплено в Меморандуме, подписанном с МВФ. Соответствующие изменения в законодательство должен разработать Нацбанк, который является регулятором банковской системы, в том числе работы Фонда гарантирования вкладов.

Во время отчета в комитете Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики глава Национального банка, очерчивая перечень стратегических задач на 2024 год, указал одной из них "тщательную реализацию взятых на себя обязательств, в частности перед МВФ и ЕС".

Вызовы для Нацбанка Украины

Введение открытого конкурса потребует от НБУ разработки новых регуляторных документов, а также создания независимой комиссии, которая бы осуществляла оценку кандидатов на эту должность. Сейчас, согласно законодательству, назначением директора-распорядителя ФГВФЛ занимается Административный совет Фонда, в который входят представители НБУ и Минфина. 

После того, как предыдущая руководительница ФГВФЛ Светлана Рекрут ушла с должности, встал вопрос назначения нового директора-распорядителя Фонда. Сейчас, по данным СМИ, рассматривается две основные кандидатуры - глава Управления работы с проблемными активами Нацбанка Павел Поляруш и и.о. директора-распорядителя ФГВФЛ Ольга Билай.

Журналисты выяснили, что Админсовет Фонда хочет назначить нового руководителя в закрытом режиме, несмотря на то, что МВФ открыто критикует такой подход к кадровой политике.

Фактически, согласно договоренностям с МВФ, открытый конкурс на должность директора-распорядителя ФГВФЛ должен состояться через полгода. К тому времени обязанности главы может исполнять Билай, ведь какой смысл назначать нового руководителя на 6-7 месяцев, а потом его менять?

Однако такая спешка Нацбанка может быть связана с тем, что Поляруш, как утверждают СМИ, имеет далеко не безупречную репутацию. Он, как утверждается, неоднократно выезжал за границу после начала широкомасштабного вторжения. В частности, журналисты сообщили, что в ноябре 2022 года Поляруш получил разрешение на выезд за пределы страны от одиозного экс-заместителя министра обороны, который сейчас является подозреваемым в коррупционных преступлениях. Ему разрешили выезжать за границу на элитном автомобиле Lexus за гуманитарной помощью. В то же время, на каких основаниях Поляруш ездил за границу с февраля по ноябрь 2022 года, пока не известно.

Член комитета Верховной Рады Украины по вопросам транспорта и инфраструктуры Николай Величкович считает, что правоохранители должны разобраться с выездами Поляруша за границу. А член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Геннадий Касай не исключает, что у Поляруша могут возникнуть из-за этого проблемы при прохождении спецпроверки как кандидата на должность директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Последствия промедления

Игнорирование требований международных партнеров относительно прозрачного процесса назначения на ключевые должности, в частности директора-распорядителя ФГВФЛ, может иметь серьезные последствия для Украины, отмечают эксперты. Во-первых, это может привести к потере доверия со стороны МВФ, что, в свою очередь, может негативно повлиять на дальнейшее финансирование со стороны этой организации. 

"Если МВФ требует по этой должности открытого конкурса, то украинской власти стоит не просто прислушаться, а так и сделать. Потому что если и дальше Украина будет шаг за шагом делать вопреки рекомендациям наших партнеров, у которых мы без конца берем разного рода помощь - от военной до финансовой, то в какой-то момент просто встанет вопрос предоставления этой помощи, или ее уменьшения", - считает председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак.

Властям не следует забывать, что в условиях широкомасштабной войны рф украинская экономика полностью зависит от иностранной финансовой помощи, считает директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник. Эксперт подчеркнул: при принятии решений политическое руководство нашей страны всегда должно ориентироваться на национальные интересы.

"В нынешних условиях, в условиях тотальной зависимости от внешнего финансирования, безусловно, игнорировать интересы МВФ опасно, это может привести к приостановке сотрудничества, может привести к определенным финансово-экономическим проблемам для украинской экономики... Поэтому, учитывая нашу финансовую зависимость, мы должны учитывать требования МВФ, учитывая финансирование, без которого мы сейчас не можем обойтись", - отметил Бортник.

Кроме угрозы срыва предоставления помощи от МВФ, промедление с разработкой процедуры открытого конкурса на должность главы Фонда гарантирования вкладов имеет и внутригосударственные риски. Это может подорвать доверие вкладчиков к ФГВФЛ и в целом к банковской системе, особенно в условиях экономической нестабильности. 

"В любом случае это учреждение чрезвычайно важно в финансовой системе. От функционирования, на самом деле, ФГВФЛ зависит полностью доверие общества к банковской системе", - добавил Бортник.

Наконец, назначение на должность человека с небезупречной репутацией может оттолкнуть иностранных инвесторов и доноров, которые воспринимают отсутствие прозрачности в процессах управления как сигнал о рисках в экономике страны.

Поэтому, введение процедуры открытого конкурса для назначения директора-распорядителя ФГВФЛ является не только требованием МВФ, но и необходимым условием для укрепления доверия к финансовой системе Украины. Национальный банк Украины должен сделать этот шаг, чтобы обеспечить прозрачность, открытость и профессионализм в работе ключевых институтов. Только таким образом можно гарантировать стабильность банковского сектора и сохранить поддержку со стороны международных партнеров.

Напомним

По данным Министерства финансов, только в этом году бюджетная поддержка от МВФ является вторым по объему внешним финансированием Украины. В 2024 году она составляет 3,1 млрд долларов. В целом же в рамках сотрудничества с Фондом в госбюджет поступило уже 7,6 млрд долларов.

Следующая миссия МВФ в контексте подготовки к пятому пересмотру программы расширенного финансирования начнется в сентябре. Экспертные обсуждения будут фокусироваться на состоянии выполнения Украиной условий Меморандума об экономической и финансовой политике. Планируется, что в результате успешного пересмотра программы Украина получит следующий транш от МВФ в размере около 1,1 млрд долларов.   

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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