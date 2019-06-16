В течение ближайших двух дней возле Вилково опасно повысится уровень воды

По прогнозу Укргидрометцентра, 16-17 июня, на украинском участке Дуная возле города Вилково будет сохраняться уровень воды на опасной отметке 155-160 см над нулем поста, будет наблюдаться подтопления низменных незаселенных участков города. При этом ГСЧС добавили, что фактический уровень воды 14 июня на 8 часов утра составил 152 см.



Так, во второй половине 16 июне и в течение суток 17 июня на реках бассейна Сяна, Днестра (Львовская обл.) ожидается формирование локальных дождевых паводков с подъемами уровней воды на 0,2 - 1,2 м над уровнями 15 июня на 8:00, без негативных последствий.



Кроме того, при ливневых дождях возможно формирование значительного местного и склонного стока. На малых водотоках - резкое мимолетное повышение уровней воды, в горах существует угроза образования отдельных селевых потоков.



Напомним, предупреждение о подъеме уровня воды на Дунае объявили на 15-17 июня, в течение этого периода будет наблюдаться подтопления низменных незаселенных участков города Вилково Одесской области.