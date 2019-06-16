Впродовж найближчих двох днів біля Вилкове небезпечно підвищиться рівень води
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. За прогнозом Укргідрометцентру, 16-17 червня на українській ділянці Дунаю біля міста Вилкове залишатиметься підвищений рівень води. Про це повідомила прес-служба ДСНС, передає УНН.
За прогнозом Укргідрометцентру, 16-17 червня, на українській ділянці Дунаю біля міста Вилкове зберігатиметься рівень води на небезпечній відмітці 155-160 см над нулем поста, спостерігатиметься підтоплення низинних незаселених ділянок міста. При цьому ДСНС додали, що фактичний рівень води 14 червня на 8 год. ранку склав 152 см.
Так, в другій половині 16 червня та впродовж доби 17 червня на річках басейну Сяну, Днiстра (Львiвська обл.) очікується формування локальних дощових паводків з підйомами рівнів води на 0,2 - 1,2 м над рівнями 15 червня на 8 годину, без негативних наслідків.
Крім того, при зливових дощах можливе формування значного мiсцевого та схилового стоку. На малих водотоках - рiзке швидкоплинне пiдвищення рiвнiв води, в горах iснує загроза утворення окремих селевих потокiв.
Нагадаємо, попередження про підйом рівнів води на Дунаї оголосили на 15-17 червня, протягом цього періоду спостерігатиметься підтоплення низинних незаселених ділянок міста Вилкове Одеської області.