В течение дня оккупанты обстреливали Херсонскою область, где продолжается эвакуация: есть пострадавшие

Цитата

"Россияне продолжают терроризировать Херсонщину и в дальнейшем. В течение дня враг обстреливал общины, бьет по местам, где идет эвакуация мирных людей. Из-за обстрелов Тягинки ранения получил мужчина, его доставили в медучреждение в тяжелом состоянии", - сообщил глава ОВА.

Детали

Он рассказал, что вечером враг в очередной раз обстрелял Херсон, бил по домам района Корабел. Из-за попадания произошли пожары, получила контузию 16-летняя девушка.

По словам Прокудина, в регионе продолжается спасательная операция. Всего в безопасные места эвакуировали 2588 человек.

Напомним

9 июня в Херсоне, во время эвакуации жителей с подтопленной территории, террористы в очередной раз обстреляли спасателей, которые вывозили людей. Как сообщили в ГСЧС, повреждены болотоход "Богун" и медицинское авто