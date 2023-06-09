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Протягом дня окупанти обстрілювали Херсонщину, де триває евакуація: є постраждалі

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 червня. УНН. Упродовж п'ятниці, 9 червня, російські окупанти продовжували обстрілювати громади та місця, де тривала евакуація населення з підтопленої території. Унаслідок атак постраждав чоловік, 16-річна дівчина отримала контузію. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін на сторінці у Telegram, передає УНН.

Протягом дня окупанти обстрілювали Херсонщину, де триває евакуація: є постраждалі

Цитата

"Росіяни продовжують тероризувати Херсонщину і надалі. Впродовж дня ворог обстрілював громади, б'є по місцях, де триває евакуація мирних людей. Через обстріли Тягинки поранення дістав чоловік, його доставили до медзакладу у важкому стані", - повідомив очільник ОВА.

Деталі

Він розповів, що надвечір ворог вчергове обстріляв Херсон, гатив по домівках району Корабел. Через влучання сталися пожежі, отримала контузію 16-річна дівчина.

За словами Прокудіна, у регіоні триває рятувальна операція. Загалом до безпечних місць евакуювали 2588 осіб.

Нагадаємо

9 червня у Херсоні, під час евакуації мешканців з підтопленої території, терористи вкотре обстріляли рятувальників, які вивозили людей. Як повідомили у ДСНС, пошкоджено болотохід "Богун" та медичне авто

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