Против Минздрава открыто уголовное производство за ввоз лекарств диппочтой

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 20 ноября. УНН. Киевская полиция расследует уголовное производство по факту ввоза в Украину дипломатическим грузом медицинского препарата Kineret (Анакинра), не зарегистрированного в Украине. Об этом УНН стало известно из постановления Голосеевского райсуда столицы.

В уголовном производстве, в котором фигурирует ГП "Укрвакцина" Минздрава Украины, расследуется ввоз на территорию Украины в качестве дипломатического груза для дальнейшего служебного использования лекарственного средства Kineret (Анакинра) 100 mg Inj PFS, количеством 952 единицы на общую сумму более 942 тысячи грн (производства шведской фармкомпании).

Расследование было начато в конце сентября текущего года.

Напомним, в своем блоге на УНН глава общественной организации "Национальный интерес Украины" Василий Апасов рассказал о том, как дипломатической почтой в Украину ввозятся незарегистрированные медицинские препараты на миллионы гривен. По его данным, речь идет о таких препаратах, как Heptavalent Botulism Antitoxin, Kineret, лабораторные и диагностические реагенты.

По словам Апасова, учитывая тот факт, что в Украине уже третий год существует дефицит сыворотки от ботулизма из-за отказа Минздрава Супрун ее закупать, можно предположить, что сыворотка Heptavalent Botulism Antitoxin назначается именно для Министерства здравоохранения. Не исключено, предполагает общественный деятель, что сыворотку могут продавать тем, кто в ней нуждается.

Позже своим заявлением представители Минздрава подтвердили факт завоза препаратов дипломатическим грузом.

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