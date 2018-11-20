Проти МОЗ відкрито кримінальне провадження за ввезення ліків диппоштою
Київ • УНН
КИЇВ. 20 листопада. УНН. Київська поліція розслідує кримінальне провадження за фактом ввезення в Україну дипломатичним вантажем медичного препарату Kineret (Анакінра), що не зареєстрований в Україні. Про це УНН стало відомо з ухвали Голосіївського райсуду столиці.
У кримінальному провадженні, в якому фігурує ДП "Укрвакцина" МОЗ України, розслідується ввезення на територію України як дипломатичного вантажу для подальшого службового використання лікарського засобу Kineret (Анакінра) 100 mg Inj PFS, кількістю 952 одиниці на загальну суму понад 942 тисячі грн (виробництва шведської фармкомпанії).
Розслідування було розпочато наприкінці вересня поточного року.
Нагадаємо, у своєму блозі на УНН голова громадської організації "Національний інтерес України" Василь Апасов розповів про те, як дипломатичною поштою в Україну ввозяться незареєстровані медичні препарати на мільйони гривень. За його даними, йдеться про такі препарати, як Heptavalent Botulism Antitoxin, Kineret, лабораторні та діагностичні реагенти.
За словами Апасова, враховуючи той факт, що в Україні вже третій рік існує дефіцит сироватки від ботулізму через відмову МОЗ Супрун її закуповувати, можна припустити, що сироватка Heptavalent Botulism Antitoxin призначається саме для Міністерства охорони здоров'я. Не виключено, передбачає громадський діяч, що сироватку можуть і продавати тим, хто її потребує.
Пізніше своєю заявою представники МОЗ підтвердили факт завезення препаратів дипломатичним вантажем.