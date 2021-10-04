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В Мексике протестующие сорвали мероприятие с участием президента

В Мексике протестующие сорвали мероприятие с участием президента

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 4 октября. УНН. Около 100 человек в воскресенье ворвались на заседание с участием президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора в штате Пуэбла в центральной части страны. Видеозапись мероприятия, на котором обсуждался ход ликвидации ущерба от урагана "Грейс", был размещен на канале главы государства на портале YouTube, передает УНН.

Что случилось

Манифестанты, прервавшие заседание, выразили недовольство действиями власти и потребовали включить их в списки пострадавших, а также ускорить выдачу компенсаций. Глава государства спокойно отреагировал на нарушение порядка и поговорил с протестующими.

Цитата

“Я понимаю, что вы все хотели бы видеть меня, чтобы я лично занялся вами, потому что у всех есть проблемы, но мы должны найти способ общаться, потому что нас миллионы, а проблем, к сожалению, много”, — сказал Лопес Обрадор.

Детали

Президент заверил, что власть продолжит оказывать помощь тем, кто потерпел материальный ущерб. “Все, все <...> будет передаваться напрямую, без посредников”, — подчеркнул он. Сведений о пострадавших в ходе инцидента не поступало.

Напомним

В ночь на 21 августа ураган третьей категории “Грейс” ударил по штату Веракрус на восточном побережье Мексики, после чего продолжил движение в сторону Пуэблы. Жертвами циклона стали не менее 11 человек, в том числе шесть членов одной семьи, погибших при сходе оползня на жилой дом.

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