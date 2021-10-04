В Мексиці протестуючі зірвали захід за участю президента
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Близько 100 осіб у неділю увірвалися на засідання за участю президента Мексики Андреса Мануеля Лопеса Обрадора в штаті Пуебла в центральній частині країни. Відеозапис заходу, на якому обговорювався хід ліквідації шкоди від урагану "Грейс", був розміщений на каналі глави держави на порталі YouTube, передає УНН.
Що сталось
Маніфестанти, що перервали засідання, висловили невдоволення діями влади і зажадали включити їх до списків постраждалих, а також прискорити видачу компенсацій. Глава держави спокійно відреагував на порушення порядку і поговорив з протестуючими.
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"Я розумію, що ви всі хотіли б бачити мене, щоб я особисто зайнявся вами, тому що у всіх є проблеми, але ми повинні знайти спосіб спілкуватися, тому що нас мільйони, а проблем, на жаль, багато", - сказав Лопес Обрадор.
Деталі
Президент запевнив, що влада продовжить надавати допомогу тим, хто зазнав матеріальних збитків. "Все, все <...> буде передаватися безпосередньо, без посередників", - підкреслив він. Відомостей про постраждалих в ході інциденту не надходило.
Нагадаємо
У ніч на 21 серпня ураган третьої категорії "Грейс" вдарив по штату Веракрус на східному узбережжі Мексики, після чого продовжив рух в сторону Пуебли. Жертвами циклону стали не менше 11 осіб, в тому числі шестеро членів однієї сім'ї, які загинули під час сходження обвалу на житловий будинок.