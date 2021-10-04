В Мексиці протестуючі зірвали захід за участю президента

Що сталось

Маніфестанти, що перервали засідання, висловили невдоволення діями влади і зажадали включити їх до списків постраждалих, а також прискорити видачу компенсацій. Глава держави спокійно відреагував на порушення порядку і поговорив з протестуючими.

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"Я розумію, що ви всі хотіли б бачити мене, щоб я особисто зайнявся вами, тому що у всіх є проблеми, але ми повинні знайти спосіб спілкуватися, тому що нас мільйони, а проблем, на жаль, багато", - сказав Лопес Обрадор.

Деталі

Президент запевнив, що влада продовжить надавати допомогу тим, хто зазнав матеріальних збитків. "Все, все <...> буде передаватися безпосередньо, без посередників", - підкреслив він. Відомостей про постраждалих в ході інциденту не надходило.

Нагадаємо

У ніч на 21 серпня ураган третьої категорії "Грейс" вдарив по штату Веракрус на східному узбережжі Мексики, після чого продовжив рух в сторону Пуебли. Жертвами циклону стали не менше 11 осіб, в тому числі шестеро членів однієї сім'ї, які загинули під час сходження обвалу на житловий будинок.