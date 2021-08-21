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17 березня, 19:38 • 106640 перегляди

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17 березня, 18:58 • 141535 перегляди

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17 березня, 12:39 • 163382 перегляди

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17 березня, 09:17 • 183305 перегляди

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Ураган “Грейс” в Мексиці забрав життя 8 людей

Ураган “Грейс” в Мексиці забрав життя 8 людей

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 серпня. УНН. Ураган “Грейс” обрушився на Мексику з проливними дощами, що спричинило сильні повені, які забрали життя щонайменше восьми людей. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Уряд штату заявив, що загинули вісім людей, у тому числі шість з однієї сім'ї. 6 людей загинули в столиці штату Халапа, включаючи молоду дівчину. Вона загинула під час від зсуву ґрунту, який обрушився на її будинок.

Місцеве телебачення показало серйозні повені в Халапі, труни місцевого бізнесу пливли по заболоченій вулиці. Річка Актопан поблизу вийшла з берегів, перекривши місцеву магістраль.

Ураган побив вікна в будинках, повалилив дерева, кабелі живлення та телеграфні стовпи, затопив автомобілі.

Міжнародний аеропорт Мехіко заявив, що деякі рейси скасовані через ураган. Національна електроенергетична компанія Комісії Федеральної Де Електроідід (CFE) повідомила, що 565 000 користувачів електроенергії постраждали від відключення електроенергії.

Нагадаємо

Тропічний ураган “Грейс” в суботу посилився і досяг третьої категорії (за шкалою Саффіра — Сімпсона), коли зайшов на територію східного узбережжя Мексики.

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