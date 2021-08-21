Ураган "Грейс" третьої категорії обрушився на Мексику

Деталі

За даними відомства, наразі “Грейс” знаходиться в лічених кілометрах від міста Поса-Ріка-де-Ідальго в однойменному муніципалитеті. Ураган рухається в західному напрямі зі швидкістю приблизно 4 м/с. Швидкість вітру в межах атмосферного явища збільшилася до 54 м/с.

Згідно з оцінками центру, ураган може підняти рівень води на більш ніж 2 м в зоні свого поширення. У повідомленні наголошується, що біля узбережжя можуть виникнути сильні хвилі.

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Нагадаємо

У четвер ураган першої категорії “Грейс” обрушився на штат Кінтана-Роо на півострові Юкатан. За даними влади, атмосферне явище заподіяло незначних матеріальних збитків і не привело до загибелі людей. До теперішнього часу влада відновила подачу енергопостачання більш ніж для 60% користувачів, які залишилися без електрики через розгул стихії.

Доповнення

Сезон ураганів зазвичай триває в Атлантиці півроку — з початку червня до кінця листопада. Атмосферне явище класифікується як тропічний шторм і отримує ім’я, якщо швидкість вітру в його межах досягає близько 17,5 м/с. При швидкості вітру 33 м/с і більше шторм стає ураганом.