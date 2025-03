Шторм "Фред" обрушився на Домініканську Республіку і Гаїті: можливі повені та зсуви

Деталі

"Фред" став шостим в сезоні ураганів в Атлантиці.

"Фред" знаходиться в 95 км на північний схід Домініканської Республіки, і рухається із заходу на північний захід зі швидкістю 26 км/год, повідомив Національний центр ураганів США . У ньому реєструють максимальний стійкий вітер до 65 км/год.

Синоптики повідомили, що через ураган можуть постраждати Домініканська Республіка, Гаїті, а також центральна і східна частина Куби, і жителів Флориди закликали стежити за оновленнями. В четвер "Фред" переміститься до островів Теркс і Кайкос і південно-східних Багамських островів, а в п'ятницю - на північ від північного узбережжя центральної Куби.

Очікується, що шторм викличе кількість опадів від 5 до 10 сантиметрів над Пуерто-Ріко і Домініканською Республікою, а в деяких районах до 15 сантиметрів.

5am 8/11: Fred is nearing the Dominican Republic. Here is the latest NHC forecast track. Remember that the 4 and 5-day track forecasts have average errors of 175 and 200 miles, respectively. @ABC11_WTVD pic.twitter.com/l1QkVGf3dY

— Kweilyn Murphy WTVD (@KweilynM) August 11, 2021

Сезон ураганів 2021 року

Останнім штормом, що пройшовся карибським басейном та східним узбережжям США стала "Ельза". "Ельза" вийшла на берег Флориди 5 липня і попрямувала на північ через Джорджію, Південну Кароліну і Північну Кароліну, а потім попрямувала на північ уздовж Східного узбережжя.

"Ельза" стала найбільш раннім штормом, побивши рекорд, встановлений роком раніше, коли сезон ураганів став найактивнішим за всю історію.