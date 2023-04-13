Протестующий попытался подбежать к Макрону в Нидерландах. Его успела перехватить служба безопасности

Детали

Второй день подряд государственный визит президента Франции Эммануэля Макрона в Нидерланды осложняется протестами после недель демонстраций дома против непопулярного закона о пенсиях.

Во время визита Макрона на мероприятие в научный кампус Амстердамского университета к нему пытался подбежать мужчина. Уже лежа на земле, перехваченный службой безопасности, мужчина скандировал - по-французски, но с акцентом - песню, популярную во время протестов против пенсионной реформы, в которой говорится: "Мы здесь, мы здесь, даже если Макрон этого не хочет, мы здесь".

Президент Франции Макрон во второй раз стал мишенью для протестующих, когда прибыл в научный кампус Амстердамского университета https://t.co/6IeBM3gIkV pic.twitter.com/HgnXhsPRDO

Дополнение

Возмущение против пенсионного законопроекта, который откладывает выход на пенсию на два года - до 64 лет и был протолкнут через парламент правительством без голосования, уже сорвало первый день его визита.

"Мне кажется, мы что-то потеряли. Где французская демократия?" - воскликнул один человек в начале мероприятия в Институте Nexus. Другие протестующие в аудитории были направлены против пенсионного законодательства и изменения климата, а один демонстрировал баннер с надписью: "Президент насилия и лицемерия".

Макрон несколько минут боролся с теми, кто кричал, пытаясь быть услышанным.

"Я могу ответить на этот вопрос, если вы дадите мне время", - сказал он.

Все это происходит на фоне скандала из-за заявления Макрона, что Европа не должна быть «последователем» ни США, ни Китая по Тайваню, что блок рискует оказаться втянутым в «не наши кризисы». Его раскритиковали дипломаты и законодатели в США, а также в Центральной и Восточной Европе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Макрон снял дорогие часы во время интервью о пенсионной реформе: его обвинили в лицемерии