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Макрон прибув з візитом до Нідерландів на тлі дипломатичного скандалу через коментарі про Китай

Макрон прибув з візитом до Нідерландів на тлі дипломатичного скандалу через коментарі про Китай

Київ • УНН

 • 1027517 перегляди

КИЇВ. 11 квітня. УНН. Президент Франції Еммануель Макрон і його дружина Бріджит прибули до Нідерландів з дводенним державним візитом на тлі скандалу через його заяву про позицію щодо Китаю, пише УНН з посиланням на Deutsche Presse-Agentur.

Що передувало

Його коментарі загрожують затьмарити дводенний візит до Нідерландів, покликаний підкреслити нову динаміку відносин між Парижем та Гаагою після поворотного моменту Brexit.

Макрон раніше заявив в інтерв'ю засобам масової інформації, у тому числі французькій діловій газеті Les Echos і Politico, що «ми не хочемо залежати від інших у вирішенні найважливіших питань», посилаючись на енергетику, штучний інтелект та соціальні мережі. Коментарі Макрона в тому ж інтерв'ю про Тайвань про те, що Європа ризикує заплутатися в «не наших кризах» і має «менше залежати від американців» у питаннях оборони, викликали питання, як і його минулі зауваження щодо України.

Візит Макрона є першим державним візитом французького лідера до Нідерландів з 2000 року. Голландські члени королівської родини відвідали Францію з державним візитом у 2016 році.

Внутрішньополітичні проблеми французького президента також загрожують перешкодити візиту, оскільки на четвер заплановано новий день страйків проти його планів пенсійної реформи.

Деталі

Президент Франції Еммануель Макрон і його дружина Бріджит прибули до Нідерландів з дводенним державним візитом.

В Амстердамі подружжя зустрічали король Нідерландів Віллем-Александр та його дружина Максима. Пізніше очікується промова Макрона про європейський суверенітет, після критики його коментарів щодо позиції Європи в конфлікті між Китаєм і США щодо Тайваню.

Він скористається цим зверненням, щоб подати «доктрину економічної безпеки» проти Китаю та США на тлі занепокоєння європейців щодо кліматичних субсидій США.

Президента привітали салютом з 42 гармат французькі військові кораблі, а також голландські військово-морські сили. Потім він збирався покласти вінок до Національного меморіалу жертвам війни в Амстердамі. Макрон також має зустрітися з представниками парламенту в Гаазі. Увечері він відвідає урочисту вечерю в Королівському палаці в Амстердамі.

На другий день візиту заплановані нідерландсько-французькі урядові консультації.

Після промови Макрона Париж та Гаага підпишуть у середу «пакт про інновації», присвячений співпраці в галузі напівпровідників, квантової фізики та енергетики. Франція та Нідерланди також працюватимуть над завершенням оборонного пакту до 2024 року.

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