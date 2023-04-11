Макрон прибув з візитом до Нідерландів на тлі дипломатичного скандалу через коментарі про Китай

Що передувало

Його коментарі загрожують затьмарити дводенний візит до Нідерландів, покликаний підкреслити нову динаміку відносин між Парижем та Гаагою після поворотного моменту Brexit.

Макрон раніше заявив в інтерв'ю засобам масової інформації, у тому числі французькій діловій газеті Les Echos і Politico, що «ми не хочемо залежати від інших у вирішенні найважливіших питань», посилаючись на енергетику, штучний інтелект та соціальні мережі. Коментарі Макрона в тому ж інтерв'ю про Тайвань про те, що Європа ризикує заплутатися в «не наших кризах» і має «менше залежати від американців» у питаннях оборони, викликали питання, як і його минулі зауваження щодо України.

Візит Макрона є першим державним візитом французького лідера до Нідерландів з 2000 року. Голландські члени королівської родини відвідали Францію з державним візитом у 2016 році.

Внутрішньополітичні проблеми французького президента також загрожують перешкодити візиту, оскільки на четвер заплановано новий день страйків проти його планів пенсійної реформи.

Деталі

Президент Франції Еммануель Макрон і його дружина Бріджит прибули до Нідерландів з дводенним державним візитом.

В Амстердамі подружжя зустрічали король Нідерландів Віллем-Александр та його дружина Максима. Пізніше очікується промова Макрона про європейський суверенітет, після критики його коментарів щодо позиції Європи в конфлікті між Китаєм і США щодо Тайваню.

Він скористається цим зверненням, щоб подати «доктрину економічної безпеки» проти Китаю та США на тлі занепокоєння європейців щодо кліматичних субсидій США.

Президента привітали салютом з 42 гармат французькі військові кораблі, а також голландські військово-морські сили. Потім він збирався покласти вінок до Національного меморіалу жертвам війни в Амстердамі. Макрон також має зустрітися з представниками парламенту в Гаазі. Увечері він відвідає урочисту вечерю в Королівському палаці в Амстердамі.

На другий день візиту заплановані нідерландсько-французькі урядові консультації.

Після промови Макрона Париж та Гаага підпишуть у середу «пакт про інновації», присвячений співпраці в галузі напівпровідників, квантової фізики та енергетики. Франція та Нідерланди також працюватимуть над завершенням оборонного пакту до 2024 року.

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