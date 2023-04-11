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Макрон прибыл с визитом в Нидерланды на фоне дипломатического скандала из-за комментариев о Китае

Макрон прибыл с визитом в Нидерланды на фоне дипломатического скандала из-за комментариев о Китае

Киев • УНН

 • 1027513 просмотра

КИЕВ. 11 апреля. УНН. Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Бриджит прибыли в Нидерланды с двухдневным государственным визитом на фоне скандала из-за его заявления о позиции по отношению к Китаю, пишет УНН со ссылкой на Deutsche Presse-Agentur.

Что предшествовало

Его комментарии угрожают затмить двухдневный визит в Нидерланды, призванный подчеркнуть новую динамику отношений между Парижем и Гаагой после поворотного момента Brexit.

Макрон ранее заявил в интервью средствам массовой информации, в том числе французской деловой газете Les Echos и Politico, что "мы не хотим зависеть от других в решении важнейших вопросов", ссылаясь на энергетику, искусственный интеллект и социальные сети. Комментарии Макрона в том же интервью о Тайване о том, что Европа рискует запутаться в «не наших кризисах» и должна «меньше зависеть от американцев» в вопросах обороны, вызвали вопрос, как и его прошлые замечания по Украине.

Визит Макрона является первым государственным визитом французского лидера в Нидерланды с 2000 года. Голландские члены королевской семьи посетили Францию с государственным визитом в 2016 году.

Внутриполитические проблемы французского президента также угрожают помешать визиту, поскольку на четверг запланирован новый день протестов против его планов пенсионной реформы.

Детали

Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Бриджит прибыли в Нидерланды с двухдневным государственным визитом.

В Амстердаме супругов встречали король Нидерландов Виллем-Александр и его жена Максима. Позже ожидается речь Макрона о европейском суверенитете, после критики его комментариев о позиции Европы в конфликте между Китаем и США по Тайваню.

Он воспользуется этим обращением, чтобы представить доктрину экономической безопасности против Китая и США на фоне беспокойства европейцев относительно климатических субсидий США.

Президента поздравили салютом из 42 орудий французские военные корабли, а также голландские военно-морские силы. Затем он собирался возложить венок в Национальный мемориал жертвам войны в Амстердаме. Макрон также должен встретиться с представителями парламента в Гааге. Вечером он посетит торжественный ужин в Королевском дворце в Амстердаме.

Во второй день визита запланированы нидерландско-французские правительственные консультации.

После выступления Макрона Париж и Гаага подпишут в среду «пакт об инновациях», посвященный сотрудничеству в области полупроводников, квантовой физики и энергетики. Франция и Нидерланды будут также работать над завершением оборонного пакта до 2024 года.

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