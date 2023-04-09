Макрон: Європа не має бути "послідовником" США та Китаю на Тайвані

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«Найгірше було б думати, що ми, європейці, маємо бути послідовниками та пристосовуватися до американського ритму та надмірної реакції Китаю», — сказав Макрон журналістам, включаючи французьку ділову газету Les Echos і Politico, коли він повернувся в п'ятницю з триденного державного візиту до Пекіну.

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Посилаючись на свій цінний ідеал «стратегічної автономії» ЄС, французький лідер сказав, що «ми маємо чітко розуміти, у чому наші погляди збігаються з поглядами США, але чи це стосується України, відносин з Китаєм чи санкцій, ми маємо європейську стратегію».

«Ми не хочемо вдаватися в логіку блоку проти блоку», — додав він, заявивши, що Європа «не має бути залучена до заворушень у світі та криз, які не є нашими».

За словами Макрона, острів Тайвань є лише одним із районів, де існує ризик «посилення напруженості між дуополією» Китаю та США.

Якщо конфронтація загостриться надто швидко, у європейців «не буде ні часу, ні ресурсів для фінансування нашої стратегічної автономії, і вони станемо васалами, тоді як ми можемо збудувати третій полюс, якщо ми матимемо кілька років», додав він.

Доповнення

Китай розглядає демократичний, самоврядний Тайвань як частину своєї території і пообіцяв якось захопити його, за необхідності силою.

Розгніваний зустріччю президента Тайваню Цай Інвень минулого тижня зі спікером Палати представників США Кевіном Маккарті, Пекін розпочав масштабні військові навчання навколо острова відразу після від'їзду Макрона до Франції, включаючи імітацію ударів по його території.

Перетворення Європи на незалежного геостратегічного гравця є метою Макрона протягом багатьох років відповідно до традиції, яка сходить до президента-засновника П'ятої республіки Шарля де Голля, який бачив у Франції балансуючу силу між блоками часів Холодної війни.