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Макрон: Европа не должна быть "последователем" США и Китая на Тайване

Макрон: Европа не должна быть "последователем" США и Китая на Тайване

Киев • УНН

 • 1164664 просмотра

КИЕВ. 9 апреля. УНН. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в интервью, опубликованном в воскресенье, что Европа не должна быть «последователем» ни США, ни Китая на Тайване, заявив, что блок рискует оказаться втянутым в «не наши кризисы», передает УНН.

Цитата

«Хуже всего было бы думать, что мы, европейцы, должны быть последователями и приспосабливаться к американскому ритму и чрезмерной реакции Китая», — сказал Макрон журналистам, включая французскую деловую газету Les Echos и Politico, когда он вернулся в пятницу из трехдневного государственного визита в Пекин.

Детали

Ссылаясь на свой ценный идеал «стратегической автономии» ЕС, французский лидер сказал, что «мы должны четко понимать, в чем наши взгляды совпадают со взглядами США, но касается ли это Украины, отношений с Китаем или санкций, мы имеем европейскую стратегию».

«Мы не хотим ввязываться в логику блока против блока», — добавил он, заявив, что Европа «не должна быть вовлечена в беспорядки в мире и кризисы, которые не являются нашими».

По словам Макрона, остров Тайвань является лишь одним из районов, где существует риск «усиления напряженности между дуополией» Китая и США.

Если конфронтация обострится слишком быстро, у европейцев «не будет ни времени, ни ресурсов для финансирования нашей стратегической автономии, и они станут вассалами, в то время как мы можем построить третий полюс, если у нас будет несколько лет», добавил он.

Дополнение

Китай рассматривает демократический, самоуправляемый Тайвань как часть своей территории и пообещал как-то захватить его, при необходимости силой.

Разгневанный встречей президента Тайваня Цай Инвэнь на прошлой неделе со спикером Палаты представителей США Кевином Маккарти, Пекин начал масштабные военные учения вокруг острова сразу после отъезда Макрона во Францию, включая имитацию ударов по его территории.

Превращение Европы в независимого геостратегического игрока является целью Макрона на протяжении многих лет в соответствии с традицией, восходящей к президенту-основателю Пятой республики Шарлю де Голлю, который видел во Франции балансирующую силу между блоками времен Холодной войны.

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