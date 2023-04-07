Сі Цзіньпін до Макрона: "Ніхто не зацікавлений у затягуванні війни в Україні"
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Сі Цзіньпін сказав президенту Франції Еммануелю Макрону, що "ніхто не зацікавлений у тому, щоб війна в Україні затягувалася", згідно з повідомленням, опублікованим китайськими державними ЗМІ, інформує УНН.
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"В інтересах усіх зацікавлених сторін і всього світу якнайшвидше встановити припинення вогню і покласти край війні", - йдеться у заяві Сі.
"Політичне рішення - це єдино правильний шлях, відповідальність за який мають нести всі сторони", - додав китайський лідер.
У повідомленні йдеться, що Пекін "вітає висунення Францією конкретних пропозицій політичного вирішення української кризи", додавши, що Китай "підтримає Францію і готовий відігравати конструктивну роль".
Зі своєї сторони Франція "високо цінує міжнародний вплив Китаю і готова працювати і тісно спілкуватися з Китаєм, щоб якнайшвидше дійти політичного вирішення української кризи".
В окремій спільній заяві обох країн Китай та Франція заявили, що підтримують зусилля щодо відновлення миру в Україні, виступають проти збройних нападів на атомні електростанції та інші об'єкти, пов'язані з ядерною сферою, та відстоюють свою позицію щодо нерозповсюдження ядерної зброї.
Китай та Франція підтвердили зв'язки та висловили готовність спільно просувати подальші розробки на тій підставі, що обидві країни "поважають суверенітет, територіальну цілісність та основні інтереси одна одної", йдеться у заяві.
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