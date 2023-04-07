Си Цзиньпин к Макрону: "Никто не заинтересован в затягивании войны в Украине"
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. Си Цзиньпин сказал президенту Франции Эммануэлю Макрону, что "никто не заинтересован в том, чтобы война в Украине затягивалась", согласно сообщению, опубликованному китайскими государственными СМИ, информирует УНН.
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"В интересах всех заинтересованных сторон и всего мира как можно быстрее установить прекращение огня и положить конец войне", - говорится в заявлении Си.
"Политическое решение - это единственно правильный путь, ответственность за который должны нести все стороны", - добавил китайский лидер.
В сообщении говорится, что Пекин "приветствует выдвижение Францией конкретных предложений политического решения украинского кризиса", добавив, что Китай "поддержит Францию и готов играть конструктивную роль".
Со своей стороны Франция "высоко ценит международное влияние Китая и готова работать и тесно общаться с Китаем, чтобы как можно быстрее прийти к политическому решению украинского кризиса".
В отдельном совместном заявлении обеих стран Китай и Франция заявили, что поддерживают усилия по восстановлению мира в Украине, выступают против вооруженных нападений на атомные электростанции и другие объекты, связанные с ядерной сферой, и отстаивают свою позицию по нераспространению ядерного оружия.
Китай и Франция подтвердили связи и выразили готовность совместно продвигать дальнейшие разработки на том основании, что обе страны "уважают суверенитет, территориальную целостность и основные интересы друг друга", говорится в заявлении.
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