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Протестувальник спробував підбігти до Макрона у Нідерландах. Його встигла перехопити служба безпеки

Протестувальник спробував підбігти до Макрона у Нідерландах. Його встигла перехопити служба безпеки

Київ • УНН

 • 679120 перегляди

КИЇВ. 13 квітня. УНН. Демонстранти ускладнюють візит президента Франції Еммануеля Макрона до Нідерландів два дні поспіль. Протестувальника, який хотів підбігти до Макрона у середу, довелося звалити на землю співробітниками служби безпеки, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Другий день поспіль державний візит президента Франції Еммануеля Макрона до Нідерландів ускладнюється протестами після тижнів демонстрацій вдома проти непопулярного закону про пенсії.

Під час візиту Макрона на захід у науковий кампус Амстердамського університету до нього намагався підбігти чоловік. Уже лежачи на землі, перехоплений службою безпеки, чоловік скандував - французькою, але з акцентом - пісню, популярну під час протестів проти пенсійної реформи, у якій ідеться: "Ми тут, ми тут, навіть якщо Макрон цього не хоче, ми є тут".

French President Macron was targeted by protesters for the second time as he arrived at the University of Amsterdam science campus https://t.co/6IeBM3gIkV pic.twitter.com/HgnXhsPRDO

— Reuters (@Reuters) April 12, 2023

Доповнення

Обурення проти пенсійного законопроекту, який відкладає вихід на пенсію на два роки - до 64 років і був проштовхнутий через парламент урядом без голосування, уже зірвало перший день його візиту.

"Мені здається, ми щось втратили. Де французька демократія?" - вигукнув один чоловік на початку заходу в Інституті Nexus. Інші протестувальники в аудиторії були спрямовані проти пенсійного законодавства та зміни клімату, а один демонстрував банер із написом: "Президент насильства та лицемірства".

Макрон кілька хвилин змагався з тими, хто кричав, намагаючись, щоб його почули.

"Я можу відповісти на це питання, якщо ви дасте мені час", - сказав він.

Усе це відбувається на тлі скандалу через заяву Макрону, що Європа не повинна бути «послідовником» ні США, ні Китаю щодо Тайваню, що блок ризикує виявитися втягнутим у «не наші кризи». Його розкритикували дипломати і законодавці в США, а також у Центральній і Східній Європі.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Макрон зняв дорогий годинник під час інтерв'ю про пенсійну реформу: його звинуватили в лицемірстві

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