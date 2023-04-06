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Уряд Франції не відступить від пенсійної реформи попри заперечення профспілок

Уряд Франції не відступить від пенсійної реформи попри заперечення профспілок

Київ • УНН

 • 678131 перегляди

КИЇВ. 6 квітня. УНН. Уряд Франції не змінюватиме текст пенсійної реформи. Профспілки закликали людей до національних страйків у четвер, повідомляє УНН з посилання на Euractiv.

Деталі

Уряд Франції не змінюватиме текст пенсійної реформи, який викликав широкі невдоволення, був ухвалений без голосування та спричинив масові протести по всій країні - це підтвердили профспілки після того, як прем’єр-міністр Елізабет Борн зустрілася з ними вперше з січня.

Рішення уряду не розглядати зміни є «серйозним», заявив президент профспілки CFTC Сиріл Шабаньє після того, як міжпрофспілкова група перервала зустріч із прем’єр-міністром лише через годину після старту.

Це «демократична криза», сказав генеральний секретар CFDT Лоран Бергер, а новий голова CGT Софі Біне заявила, що уряд «радикалізований, тупий і відірваний».

Борн хотіла головним чином «обговорити питання після виходу на пенсію, заявивши, що працівники зацікавлені в таких питаннях, як напруга, що пов’язана з роботою, і зарплати», повідомило France Info номер два в CFDT Маріліза Леон, додавши, що "не час”.

Борн, зі свого боку, назвала зустріч «важливим кроком», визнавши, що «розбіжності щодо віку не дозволили провести глибокі дискусії».

Визнаючи, що їм не вдалося вплинути на уряд, профспілки закликали людей приєднатися до 11-го дня національних страйків, які мають відбутися у четвер.

Цитата

«Перед обличчям радикалізації уряду, давайте відповімо... масовими демонстраціями по всій країні», — написав у Twitter Фаб’єн Руссель, лідер Комуністичної партії, який дуже активно закликав французів до протестів.

Доповнення

У той час як відвідуваність протестів поступово зменшилася, з одного мільйона за 9-й день страйку порівняно з 740 000 на 10-й день страйку, за даними поліції, територіальна розвідка очікує від 600 000 до 800 000 протестувальників цього разу, повідомляє France Info.

«11 500 поліцейських і жандармів будуть мобілізовані по всій Франції, у тому числі 4 200 у Парижі», — повідомив міністр внутрішніх справ Жеральд Дарманен у Twitter.

Противники та прихильники реформи з нетерпінням чекають рішення Конституційної ради щодо її законності, призначеного на 14 квітня.

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