Правительство Франции не отступит от пенсионной реформы, несмотря на возражения профсоюзов

Детали

Правительство не будет менять текст пенсионной реформы, который вызвал широкое недовольство, был принят без голосования и вызвал массовые протесты по всей стране - это подтвердили профсоюзы после того, как премьер-министр Элизабет Борн встретилась с ними впервые с января.

Решение правительства не рассматривать изменения является "серьезным", заявил президент профсоюза CFTC Сирил Шабанье после того, как межпрофсоюзная группа прервала встречу с главой правительства всего через час.

Это "демократический кризис", сказал генеральный секретарь CFDT Лоран Бергер, а новый председатель CGT Софи Бине заявила, что правительство «радикализировано, тупо и оторвано».

Борн хотела главным образом "обсудить вопросы после выхода на пенсию, заявив, что работники заинтересованы в таких вопросах, как напряжение, связанное с работой, и зарплаты", – сообщила France Info номер два в CFDT Марилиза Леон, добавив, что "не время”.

Борн, со своей стороны, назвала встречу "важным шагом", признав, что "разногласия по возрасту не позволили провести глубокие дискуссии".

Признавая, что им не удалось повлиять на правительство, профсоюзы призвали людей присоединиться к 11-му дню национальных забастовок, которые должны состояться в четверг.

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"Перед лицом радикализации правительства, давайте ответим завтрашними массовыми демонстрациями по всей стране", — написал в Twitter Фабьен Руссель, лидер Коммунистической партии, который очень активно призывал французов к протестам.

Дополнение

В то время, как посещаемость протестов постепенно уменьшилась, с одного миллиона за 9-й день забастовки по сравнению с 740 000 на 10-й день забастовки, по данным полиции, территориальная разведка ожидает от 600 000 до 800 000 протестующих на этот раз, сообщает France Info.

«11 500 полицейских и жандармов будут мобилизованы по всей Франции, в том числе 4 200 в Париже», — сообщил министр внутренних дел Жеральд Дарманен в Twitter.

Противники и сторонники реформы с нетерпением ждут решения Конституционного совета относительно ее законности, назначенного на 14 апреля.

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