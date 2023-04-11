Макрон зіткнувся з критикою за заяви після візиту до Китаю, дипломати бачать шкоду у питанні України

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Дипломати і законодавці в США, а також у Центральній і Східній Європі розкритикували Макрона за його м'якість щодо Пекіна і тривожну критику США, особливо з урахуванням того, що Вашингтон був стійким прихильником Європи, коли вона боролася з наслідками російського вторгнення в Україну. Аналітики визнали ці коментарі особливо несвоєчасними, оскільки Китай влаштував великомасштабні військові навчання в Тайванській протоці у відповідь на візит лідера Тайваню до США минулого тижня.

Макрон дав інтерв'ю, опубліковане в неділю для Politico і Les Echos, після триденного державного візиту до Китаю, під час якого сказав: «У наших інтересах прискоритися в питанні про Тайвань? Ні. Найгірше було б думати, що ми, європейці, повинні стати послідовниками цієї теми і пристосуватися до американського ритму і надмірної реакції Китаю».

Він також попередив про «пастку для Європи», якщо вона «потрапить у кризи, які не є нашими», на тлі того, як вона прагне стати більш незалежною в питаннях безпеки, оборони та економіки.

Антуан Бонда, фахівець із Тайваню з Фонду стратегічних досліджень, французького аналітичного центру, сказав, що проблематичним є те, що Макрон, мабуть, має на увазі, що США винні в будь-якій ескалації навколо Тайваню не менше, ніж Пекін. Це поставило під сумнів позицію Франції і спроби ЄС зайняти більш жорстку позицію щодо Пекіна.

Сенатор-республіканець Марко Рубіо у відео, розміщеному в Twitter, сказав, що інтерв'ю Макрона викликає занепокоєння. «Якщо Макрон говорить від імені всієї Європи, а їхня позиція зараз така, що вони не збираються обирати чийсь бік між США і Китаєм через Тайвань, то, можливо, тоді і нам не варто приймати чийсь бік... і (нехай) займаються Україною», - сказав Рубіо.

Білий дім у понеділок применшив полеміку, заявивши, що у США «приголомшливі двосторонні відносини» з Францією.

Два високопоставлених дипломати ЄС заявили, що «коментарі Макрона зашкодять як Європі, так і відносинам України зі США і ускладнять вироблення єдиної позиції ЄС щодо Пекіна», пише видання.

«Це не перемога ні для кого, - сказав один із дипломатів. - Окрім Сі».

Литовська депутатка Довіле Шакалене звинуватила Макрона в «геополітичній сліпоті» і діях, «що суперечать стратегічним інтересам ЄС і НАТО». Багато колишніх комуністичних країн Східної Європи ототожнюють себе з позицією Тайваню, бо вбачають паралель між діями Пекіна проти острова і загрозою, яку росія становить для колишніх радянських республік, зазначає видання.

Французьке дипломатичне джерело захищало інтерв'ю Макрона як повторення давньої позиції про необхідність того, щоб Європа просувала свою власну стратегічну автономію, і наголосив, що позиція Франції щодо Тайваню не змінилася.

«Макрон і Байден говорили перед поїздкою, тому ви можете собі уявити, що вони обговорювали Китай. Мета поїздки Макрона полягала в тому, щоб взаємодіяти з Китаєм із багатьох питань, - сказало джерело. – Формування незалежної зовнішньої політики вже давно є позицією Франції з часів генерала (Шарля) де Голля і навіть раніше».

Нагадаємо

У минулому президент Франції піддавався різкій критиці через росію, заявивши, що москва не повинна бути «принижена» в жодній мирній угоді щодо закінчення війни рф проти України, і наполягаючи на гарантіях безпеки для москви в межах переговорів про припинення війни.